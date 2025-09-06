Bastiglia, vandali danno alle fiamme bidone raccolta abiti usati
Sul posto i vigili del fuoco. Manomesso il contenitore posizionato nel piazzale della polisportiva
