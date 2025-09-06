Bastiglia, vandali danno alle fiamme bidone raccolta abiti usati

Vandali in azione nella notte a Bastiglia. Nel mirino il bidone dedicato alla raccolta differenziata degli abiti usati gestito da Hera e posizionato nel piazzale Falcone e Borsellino antistante la polisportiva. I vandali hanno aperto il contenitore gettando i vestiti a terra e dando alle fiamme al cumulo di tessuti. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.



