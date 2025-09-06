Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bastiglia, vandali danno alle fiamme bidone raccolta abiti usati

Bastiglia, vandali danno alle fiamme bidone raccolta abiti usati

Sul posto i vigili del fuoco. Manomesso il contenitore posizionato nel piazzale della polisportiva

1 minuto di lettura
Vandali in azione nella notte a Bastiglia. Nel mirino il bidone dedicato alla raccolta differenziata degli abiti usati gestito da Hera e posizionato nel piazzale Falcone e Borsellino antistante la polisportiva. I vandali hanno aperto il contenitore gettando i vestiti a terra e dando alle fiamme al cumulo di tessuti. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Bastiglia si prepara a celebrare la sagra di San Clemente

Bastiglia si prepara a celebrare la sagra di San Clemente

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

'Aimag svenduta a Hera': a Bastiglia il Pd vota sì in un Consiglio da remoto e in 50 minuti di discussione

'Aimag svenduta a Hera': a Bastiglia il Pd vota sì in un Consiglio da remoto e in 50 minuti di discussione

Aimag cede controllo esclusivo ad Hera, anche Bastiglia si prepara a votare sì... da remoto

Aimag cede controllo esclusivo ad Hera, anche Bastiglia si prepara a votare sì... da remoto

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Ferragosto in festa, tra sagre ed eventi 'sotto le stelle'

Ferragosto in festa, tra sagre ed eventi 'sotto le stelle'

Articoli Recenti Schianto con lo scooter: due feriti, uno grave

Schianto con lo scooter: due feriti, uno grave

Centri di culto islamici a Castelfranco Emilia: la Lega attacca, il sindaco replica

Centri di culto islamici a Castelfranco Emilia: la Lega attacca, il sindaco replica

Sagre e feste nel lungo fine settimana modenese

Sagre e feste nel lungo fine settimana modenese

Chikungunya a Carpi, nuove disinfestazioni a Cibeno e in via Dosi

Chikungunya a Carpi, nuove disinfestazioni a Cibeno e in via Dosi