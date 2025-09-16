Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bastiglia, sporcizia e degrado nei parchi e al cimitero situazione fuori controllo

Parlo a nome di persone stanche, sono 69 anni che abito qui, è una vergogna...

Buongiorno, sono una signora di Bastiglia, cosa si può fare di questo degrado?
Sono 3 giorni che non svuotano i cestini nei parchi e nelle zona pedonali, e a questo si aggiungono i tanti bivacchi di coloro che la sera si ritrovano a bere e lasciano per terra bottiglie di vetro e cartacce, e cartoni di pizza. Ma si possono vedere ste cose? Il miglioramento, che doveva esserci, le promesse di piazze pulite dove sono? Per non parlare della situazione fuori controllo al cimitero col cancello sempre aperto, anche di notte. Davanti a molte tombe scompaiono fiori e piccoli ricordi. Parlo a nome di persone stanche, sono 69 anni che abito qui, è una vergogna...
Lettera firmata

