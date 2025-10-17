Sanità, comitato interdistrettuale per tutta l’area nord. Righi: 'Intesa storica'
Sindaci e Azienda Usl si sono riuniti per discutere di strategie presenti e future, verso due ospedali complementari e interdipendenti
Nell’ambito della riflessione sul futuro ospedale, il Comitato interdistrettuale 'ha condiviso una strategia di integrazione degli ospedali e delle strutture territoriali di Carpi e Mirandola, coerente con l’impianto provinciale di riordino della rete sanitaria. L’integrazione sarà garantita da un modello di collaborazione funzionale e organizzativa che riconosce a ciascuno dei due presidi ruoli complementari e interconnessi, finalizzati a rafforzare la collaborazione, l’equità, la prossimità e la sostenibilità dell’offerta sanitaria.
Le riflessioni e le decisioni assunte dal Comitato interdistrettuale di Area nord saranno presentate al prossimo Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale socio sanitaria in programma lunedì 20 ottobre.
Grande soddisfazione per questo primo Comitato interdistrettuale è espressa da Letizia Budri, sindaco di Mirandola e presidente del Comitato Area nord: 'Un momento importante di confronto e di visione comune. Credo fortemente – ha affermato – che solo attraverso una strategia condivisa a livello di Area Nord sarà possibile valorizzare appieno le potenzialità dei nostri territori, per offrire la miglior risposta sanitaria alle nostre comunità. In questo senso, l’integrazione tra i nostri due ospedali e soprattutto con il nuovo ospedale di Carpi, deve diventare una priorità, in un’ottica di complementarità e rafforzamento reciproco.
Il sindaco di Carpi e presidente della Commissione sanità delle Terre d’Argine ha definito “storica” l’intesa che vede 'finalmente un territorio unito nella volontà di sostenersi nei rispettivi ruoli, con l’obiettivo comune di superare le difficoltà e accompagnare una profonda innovazione del nostro sistema sanitario. In questi mesi si è avviato un grande lavoro che guarda al rilancio della sanità pubblica provinciale, in cui i due ospedali Ramazzini e Santa Maria Bianca dovranno essere protagonisti. Pensare al nuovo ospedale di Carpi insieme a nuovi investimenti sul plesso mirandolese, e a una rete territoriale efficiente di strutture di prossimità, con Case di comunità, Aggregazioni funzionali territoriali, Osco e Hospice dislocate da Campogalliano a Medolla, da Concordia a Finale Emilia, da Soliera a San Possidonio, rappresenta la migliore risposta che possiamo dare per garantire servizi sanitari di qualità e
