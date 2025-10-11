Mirandola, ancora una tragedia della solitudine: 86enne uccide la moglie malata e si suicida

Omicidio e suicidio questa mattina a Mirandola in via San Faustino: un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni per poi buttarsi dal terzo piano della palazzina in cui la coppia viveva.
A quanto si apprende, pare che la donna fosse affetta da demenza senile. Il marito l'avrebbe strangolata per poi lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono accorsi gli agenti del vicino commissariato che si stanno ora occupando delle indagini. Qualche giorno fa a Castelfranco un altro pensionato aveva ucciso l'anziana moglie affetta da Alzheimer. L'uomo si era lanciato da una finestra, morendo sul colpo.
