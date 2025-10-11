Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mirandola, ancora una tragedia della solitudine: 86enne uccide la moglie malata e si suicida

Mirandola, ancora una tragedia della solitudine: 86enne uccide la moglie malata e si suicida

Qualche giorno fa a Castelfranco un altro pensionato aveva ucciso l'anziana moglie affetta da Alzheimer

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Omicidio e suicidio questa mattina a Mirandola in via San Faustino: un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni per poi buttarsi dal terzo piano della palazzina in cui la coppia viveva.
A quanto si apprende, pare che la donna fosse affetta da demenza senile. Il marito l'avrebbe strangolata per poi lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono accorsi gli agenti del vicino commissariato che si stanno ora occupando delle indagini. Qualche giorno fa a Castelfranco un altro pensionato aveva ucciso l'anziana moglie affetta da Alzheimer. L'uomo si era lanciato da una finestra, morendo sul colpo.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Ospedale Mirandola, annuncio Ausl: i posti letto di Terapia Semintensiva arriveranno

Ospedale Mirandola, annuncio Ausl: i posti letto di Terapia Semintensiva arriveranno

Mirandola, FI: 'Ospedale, servono chiarezza e certezze sui posti letto'

Mirandola, FI: 'Ospedale, servono chiarezza e certezze sui posti letto'

Pd Mirandola: 'Aimag in Hera, progetto naufragato: ora il Cda di Aimag si dimetta'

Pd Mirandola: 'Aimag in Hera, progetto naufragato: ora il Cda di Aimag si dimetta'

Mirandola, il maresciallo Stefano Di Antonio sostituisce Luca Solido a San Martino Spino

Mirandola, il maresciallo Stefano Di Antonio sostituisce Luca Solido a San Martino Spino

Corte dei Conti ribadisce no Aimag in Hera, Fdi Mirandola: 'Noi volevamo garantire un futuro ad Aimag'

Corte dei Conti ribadisce no Aimag in Hera, Fdi Mirandola: 'Noi volevamo garantire un futuro ad Aimag'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti 'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Soliera in lutto, è morta a 51 anni l'ex consigliere Rita Capelli

Soliera in lutto, è morta a 51 anni l'ex consigliere Rita Capelli

Articoli Recenti Gli appuntamenti nel fine settimana in provincia

Gli appuntamenti nel fine settimana in provincia

Montale, ecco la nuova piazza Braglia: lavori per un milione

Montale, ecco la nuova piazza Braglia: lavori per un milione

Sassuolo, spaccio di hashish e sostanze dopanti: in carcere italiano 36enne

Sassuolo, spaccio di hashish e sostanze dopanti: in carcere italiano 36enne

Carpi, nuova sede Polizia locale, Arletti e Fieni (FdI): 'Amministrazione ha preso in giro i cittadini'

Carpi, nuova sede Polizia locale, Arletti e Fieni (FdI): 'Amministrazione ha preso in giro i cittadini'