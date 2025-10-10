Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo, spaccio di hashish e sostanze dopanti: in carcere italiano 36enne

E' stato trovato in possesso di diversi quantitativi di hashish già suddivisi in dosi. Nella sua casa anche 39 fiale di steroidi vietati

1 minuto di lettura
Il 6 ottobre i carabinieri di Maranello hanno arrestato un italiano 36enne, originario di Serramazzoni ma residente a Sassuolo per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di sostanze dopanti prive di autorizzazione all’immissione in commercio e di prescrizione medica.
L’uomo, controllato a Fiorano Modenese a bordo della propria auto, nei pressi di un distributore di carburante, è stato trovato in possesso di diversi quantitativi di hashish già suddivisi in dosi. La successiva perquisizione domiciliare a Sassuolo, ha consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente per complessivi 2,250 chilogrammi di hashish, una dose di cocaina, 39 fiale di steroidi anabolizzanti non autorizzati e denaro contante per 220 euro, ritenuto frutto di spaccio.
Oggi il Giudice ha disposto la permanenza in carcere dell’uomo.

