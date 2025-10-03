Colpo del Sassuolo a Verona, 0-1 al Bentegodi firmato Pinamonti

Sul dischetto va Pinamonti, che calcia malissimo e viene ipnotizzato da Montipò: sulla respinta, però, l’attaccante trova la zampata e la rete dell’1-0. Nel finale si riaccende il Verona, che attacca con tre punte e sfiora due volte il gol: Orban e Akpa-Akpro sbattono sullo strepitoso Muric, che riscatta gli errori delle primissime giornate. Le sue parate spengono la pressione scaligera e, di fatto, valgono tre punti d’oro. Il Sassuolo sbanca il Bentegodi, sconfigge 1-0 il Verona e sale a quota 9 punti dopo sei giornate. Si ferma a quota tre, invece, l’Hellas che continua a raccogliere molto meno di quanto produce. Oltre al danno anche la beffa per gli scaligeri, che rischiano di subire il raddoppio da Cheddira: provvidenziale Nelsson al 96′.
Il tabellinoHELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 6; Unai Nunez 6, Nelson 6,5, Frese 6,5; Belghali 6, Suat Serdar 6 (30′ st Niasse 6), Gagliardini 6 (21′ st Akpa-Akpro 5,5), Bernede 5,5 (30′ st Sarr 5,5), Bradaric 6 (39′ st Kastanos sv); Orban 6, Giovane 6 (39′ st Mosquera sv). In panchina: Perilli, Castagnini, Yellu Santiago, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Cham, Ajayi.
SASSUOLO (4-3-3): Muric 7; Walukiewicz 5.5, Idzes 6, Muharemovic 6, Doig 6; Vranckx 5,5 (15′ st Thorstvedt 6,5), Matic 6, Koné 6,5 (36′ st Iannoni sv); Volpato 5 (15′ st Fadera 6,5), Pinamonti 6 (42′ st Cheddira sv), Laurienté 5,5 (15′ st Pierini 6). In panchina: Satalino, Turati, Candé, Boloca, Skjellerup, Romagna, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani. Allenatori: Grosso 6.
ARBITRO : Fourneau di Roma 5.
RETE: 26′ st Pinamonti.
NOTE: Serata serena, terreno in perfette condizioni. Al 26° st Pinamonti si fa parare un rigore da Montipò , poi l’attaccante segna sulla respinta. Ammoniti Grosso, Suat Serdar, Cheddira (dalla panchina), Pierini, Muric, Belghali. Angoli 4-2. Recupero: 3′, 6′.
