Coppa Eccellenza, passano il turno Cdr Mutina e Terre di Castelli
Il Cdr Mutina ne fa 6 al Campagnola, pari del Formigine con l'Arcetana
Queste le 16 qualificate agli ottavi del 12/11: Nibbiano, Brescello, Vianese, Cdr, Osteria Grande, Ars et Labor Ferrara, Mezzolara, Faenza, Pietracuta e le ripescate Pontenurese, Fiorenzuola, Terre di Castelli, Fabbrico, Zola, Massalombarda e una fra Santarcangelo e Mesola (pari in tutto).Nonostante il grande turnover, la Vianese di Umberto Sarnelli stacca il pass per la fase ad eliminazione diretta della Coppa Italia di Eccellenza e chiude il proprio raggruppamento al primo posto. Il match decisivo contro il Terre di Castelli termina sullo 0-0, ma la miglior differenza reti raccolta nelle precedenti gare con Arcetana e Real Formigine premia i rossoblù, che anche quest’anno proseguono nella loro corsa nel torneo intitolato a Dorindo Sanguanini.
Passando alla cronaca, le vere occasioni da gol sono poche da entrambe le parti, con gli ospiti bravi a tenere il possesso per lunghe fasi del primo tempo e i padroni di casa che provano a colpire in ripartenza.
La Vianese risponde invece con una bella combinazione tra Oubakent e Martinez, ma la conclusione del numero 7 termina di poco fuori. Prima della pausa, ancora con Karapici, il Terre colpisce il palo, ma il tentativo del numero 5 è l’ultimo veramente pericoloso della serata.
Nella ripresa, infatti, non succede praticamente nulla, con le due squadre che non riescono a separarsi. Alla fine, a fare festa è la Vianese, che chiude il Girone 3 al primo posto e si assicura l’accesso alla fase ad eliminazione diretta della Coppa Italia di Eccellenza.TERRE DI CASTELLI-VIANESE 0-0
TERRE DI CASTELLLI: Venturelli, Ben Driss, Gigli, Bruno (78’ Mata), Karapici (59’ Guidone), Barbetta, Guidotti (55’ Caniparoli), Masoch (64’ Barbolini), Mondaini, Corsi (78’ Nait), Vezzani. A disp. Gibertini, Ceccarelli, Azzi, Dembacaj. All. Cattani.
VIANESE: Caccialupi, Di Gesù, Silvestro, Pezzani, Paterlini, Moretti, Oubakent (57’ Jacovoni), Zafferi, Bonacini, Martinez (72’ Lamberti), Zanazzi (57’ Vaccari). A disp. Di Fabrizio, Spigoni, Msiti, Mammi, Contipelli, Martini. All. Sarnelli.
Arbitro: De Lucca di Bologna
Note: ammonito BarbettaREAL FORMIGINE-ARCETANA 1 - 1
RETI: 7'pt Cristiani (R), 22'pt Barbieri (A).
REAL FORMIGINE: Guaitoli, Sejderaj, Valcavi (dal 25'st Ricci), Cristiani, Stella (dal 37'pt De Pietri Tonelli), Artiaco, Marverti, Roncaglia (dal 25'st Arati), Iattici, Waddi, Napoli. A disp.: Carella, Nocetti, Paglia, Sighinolfi, Mininno, Ferrara. Allenatore: Lorenzo Mezzetti.
ARCETANA: Benedetti, Tosi, Ferri, Blotta, Curti, Maccabruni, Carrera, Elatachi (dal 15'st Messori), Ferrari M. (dal 15'st Rinaldi), Barbieri (dal 15'st Pigati), Baldari (dal 30'st Grillenzoni). A disp.: Rebottini, Laamane, Barbati, Andreotti, Bassoli. Allenatore: Cristian Borghi.
Arbitro: Ferri di Bologna (assistenti Papi e Barlafante di Parma).
Note: spettatori 150 circa. Ammoniti Cristiani e Iattici (R), Ferri e Mattia Ferrari (A). Espulsi all'8'st Tosi (A) per proteste e al 23'st Maccabruni (A) per intervento da ultimo uomo.CDR MUTINA-CAMPAGNOLA 6-2
CDR MUTINA: Schena, Gargano, Ognibene (53' Hajbi), Gollini, Lazzaretti, Mazzoni, Bonacini, Canosa, Fantastico (49'Teggi), Cuoghi (50' Caselli M.), Bellucci (70’ Hoxha). A disp. Auregli, Boilini, Caselli A., Serra, Panzanato. All. Paganelli
CAMPAGNOLA: Vioni, Cavicchioli, Marzi, Previato, Cinelli, Montanari, Consiglio (50' Aurea), Barilli (49' Calabretti), Alberti (60' Zito), Vezzani (60' Boccaletti), Angelillis. A disp. Vlas, Setti, Mora, Esposito, Conti. All. Manfredini
Arbitro: Danieli di Bologna
Reti: 17', 33' e 50' Lazzaretti, 27' Consiglio, 30' Alberti, 32’ Bellucci, 39' e 48' Fantastico
Matteo Pierotti
