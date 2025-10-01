Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena allo stadio dei Marmi: stasera contro la Carrarese per continuare a volare alto

Modena allo stadio dei Marmi: stasera contro la Carrarese per continuare a volare alto

Per l’undici iniziale di oggi, rientrano tra i convocati Pergreffi ma soprattutto il figliol prodigo Caso, assenti con il Pescara

Nemmeno il tempo di metabolizzare il primato in classifica raggiunto domenica, che è subito campionato, con il secondo impegno ravvicinato, che coincide con il primo dei cinque turni infrasettimanali in calendario.
Modena di scena questa sera allo stadio dei Marmi, contro la Carrarese degli ex Abiuso e Bohaznaj, per proseguire la propria striscia di risultati positivi, e, perché no, provare a fare bottino pieno, che, dopo i risultati di ieri sera, restituirebbe la testa della classifica ai gialli.
Il Modena ha giocato a Carrara in 16 occasioni; nei precedenti ci sono 8 vittorie della Carrarese, 5 pareggi e 3 vittorie del Modena; l’ultima a Carrara risale allo scorso campionato, 4 maggio 2025, ed è anche l’unico precedente in serie B tra le due squadre: finì 2 a 1 per i locali; questa gara è al momento l’ultima sconfitta del Modena in trasferta in campionato. L’ultima vittoria del Modena a Carrara risale invece al 12.3.22, era il Modena di Tesser lanciato verso la serie B, finì 3 a 2 per i canarini.
La Carrarese ha giocato in casa fino ad ora 2 volte, conquistando un solo punto (1 pareggio e 1 sconfitta) con 3 reti segnate e 4 subite; i locali sono reduci dal
pareggio nel derby di Empoli per 2 a 2 e cercheranno di sfruttare il fattore campo..
Si gioca infatti su terreno sintetico, che potrebbe costituire un fattore determinante, dato che la palla corre più velocemente; alla Carrarese servono punti per non rimanere troppo in basso; il Modena, reduce da tre vittorie consecutive, e che sta trovando le proprie certezze, chiede strada e punti per proseguire la striscia positiva.
A proposito di certezze, al momento Sottil non sembra intenzionato a fare turnover; i gialli stanno diventando una macchina perfetta e il motore è sempre più rodato, per cui squadra che vince di solito non si cambia.
Per l’undici iniziale di oggi, rientrano tra i convocati Pergreffi ma soprattutto il figliol prodigo Caso, assenti con il Pescara; nell’undici di partenza, davanti a Chichizola, sicuri Tonoli, Adorni, e uno tra Dellavalle, Nieling, e Cauz, con il primo favorito; a centrocampo, probabile conferma dei cinque che hanno giocato a Mantova, con, da destra, Zampano, Sersanti, Gerli, Santoro e Zanimacchia, anche se Sottil potrebbe optare per Pyythia in luogo di Sersanti; viste le recenti prestazioni, davanti solo conferme per la coppia Gliozzi, apparso al momento imprescindibile per il gioco di Sottil e per il folletto Di Mariano, sempre più calato nella realtà gialloblù; in ogni caso il mister riserva le scelte definitive negli istanti che precedono il calcio di inizio.
Arbitra la partita Galipò di Firenze, con il quale i gialli hanno 4 precedenti con 3 vittorie (in serie D) e 1 pareggio (in serie C); con l’arbitro fiorentino la Carrarese ha invece un pareggio nell’unico precedente fin qui disputato.
Calcio di inizio alle ore 20.30 allo stadio dei Marmi di Carrara dove saranno presenti circa 600 tifosi gialloblù che nonostante il turno serale infrasettimanale non faranno mancare il loro costante e instancabile apporto.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc
Foto dell'autore

Come on rise up, schiena dritta, testa alta e sguardo verso l'infinito. Lo sport è una lezione di vita....   

Modena, bullismo in stazione: baby gang di tre minorenni aggredisce coetaneo

Modena, spaccio al parco XXII aprile: arresto in diretta di uno straniero irregolare

Moschea di via Spontini, Mezzetti a Giacobazzi: 'E' attività di integrazione'

Fusione Fondazione di Modena-Estense: via libera del Mef

Promozione, La Pieve cade ancora mister Barbi rimane. Tutti i tabellini

Modena, una targa in memoria del dottor Conserva: il ricordo dei colleghi del 118:

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Eccellenza, prima gioia per il Real Formigine

Sottil: 'Partita sporca, ma vittoria meritata'

Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria

