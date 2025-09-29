Promozione, La Pieve cade ancora mister Barbi rimane. Tutti i tabellini

Il Baiso non sbaglia e rifila tre reti alla Pieve di mister Barbi che però viene confermato.Al 14’ la conclusione di Boriani dal limite termina alta. Al 24’ Pederzini conclude verso la porta con Ortensi fuori dai pali ma il suo tiro termina alto.Al 44’ occasione per La Pieve Nonantola, cross di Timperio dalla sinistra con Cheli che prova la conclusione ma il palo salva il Baiso.Nel secondo tempo è Cheli al 48’ a impegnare Brevini con un tiro dal limite ma l’estremo difensore blocca in due tempi. Al 53’ il Baiso trova il vantaggio con Barozzi che da due passi supera Ortensi. Al 55’ colpo di testa di Shanableh sul cross da calcio d’angolo, palla che esce di pochissimo sopra la traversa. Al 61’ rigore per il fallo di Ruopolo su Casarano. Dagli undici metri va Gilli ma Brevini respinge prima il tiro centrale e subito dopo il tentativo dello stesso attaccante granata. Al 70’ il Baiso trova il raddoppio con il tiro preciso dalla destra di Barozzi (). Nei minuti di recupero, al 94’, arriva anche la terza rete del Baiso con Briselli che con un pallonetto supera Ortensi.Baiso Secchia-La Pieve Nonantola 3-0Reti: 9' st, 25' st Barozzi, 48' st BriselliBAISO SECCHIA: Brevini, Bonini, Pavarini (1' st Silvestri), Gazzotti, Ruopolo, Paglia, Benassi (36' st Ghirelli), Bertolani, Pederzini (23' st Briselli), Caputo, Barozzi (41' st Casini).A disp.: Bacciocchi, Morselli, Zanetti, Charaa, Caselli. All.: BaroniLA PIEVE NONANTOLA: Ortensi, Pepe, Monari, Timperio (27' st Migliaccio), Shanableh, Casarano, Cantarello, Boriani (19' st Cataldo), Cheli, Montorsi (36' st Belfakir), Gilli. A disp.: Borghi, Traversi, Iazzetta, Davitti, Dallari. All.: BarbiArbitro: Reggiani di Finale EmiliaNote: ammoniti Ruopolo, Bertolani, PepeCastellarano-Maranello 2-1Reti: 9' pt Ficarelli (C), 35' pt Travagliati (C), 30' st Totaro (M)CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Belfasti (14' st Baldelli), Cavazzoli, Guicciardi, Borghi, Zinani, Saccani, Travagliati, Turci, Rizzuto. A disp.: Peddis, Longu, Dakoli, Pittalis, Tincani, Boccedi, Grignani, Bettelli. All.: Lodi RizziniMARANELLO: Mawuli, Guidetti (35' st Seghizzi), Dello Prete (13' st Trotta), Orlandi, Tognin, Evangelisti, Barani (13' st Agyei), Restilli (13' st Totaro), Schiavone, Fontana, Zagari (35' st Rockson). A disp.: Khalfaqui, Anang, Galli, Saccani. All.: TosiArbitro: Casali di BolognaNote: ammoniti Schiavone, RizzutoMasone-Sporting Scandiano 1-1Reti: 33' pt Paoli (M), 45' st su rig. Ferrari (R)MASONE: Giaroli, Crotti, Valmori, Burani, Bonacini R., Acquah, Paoli (10' st Ventura), Tascedda, Jocic (26' st Campaniello S.), Mohmoh, Campaniello N. (28' st Pozzi). A disp.: Di Lorenzo, De Donno, Bonacini D., Gvianidze, Uhnunamure, Battigello.All.: MarchesiniSPORTING SCANDIANO: Taglini, Romani (13' st Solla), Muratori, Ferrari D., Valestri, Saetti Baraldi (26' st Rinaldini), Bottazzi, Ferrari M. (13' st Leoncelli), Corbelli, Barbieri, Mohamed (20' pt Giorgi D). A disp.: Tarabelloni, Giorgi C., Maarouf, Lasagni, Saetti. All.: GiardinaArbitro: Falagusta di PiacenzaNote: ammoniti Corbelli, Giaroli, Crotti, Burani, Bonacini R., Acquah, Tascedda; espulso mister Marchesini (M) a fine partitaMonteombraro-Medolla San Felice 1-2Reti: 5' pt Djwomo (M), 12' pt Pastorelli (Me), 14' pt Momodu (Mo)MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G. (33' st Corropoli S.), Sighinolfi G. (35' st Rizzo), Hinek R., Corroppoli D., Bigi, Naini, Sighinolfi A. (28' st Marra), Momodu, Carnazza (25' st Pappalardo), Zattini. A disp.: Guerrieri, Borri, Magli, Florini, Allegra. All.: AntonelliMEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi (27' st Bagni), Saracino, Hoxha, Sentieri, Vanga A., Pastorelli, Abusoglu, Tecku (31' st Bugneac), Franco (27' st Stabellini), Djwomo. A disp.: Maccarinelli, Haddaji, Marconi, Zanoli, Camara. All.: Semeraro.Arbitro: Mongiorgi di BolognaNote: ammoniti Hinek, Sighinolfi A., Marra, Tecku, Stabellini; espulsi Saracino (Me) e Vanga A. (Mo) a fine partitaRiese-United Carpi 1-1Reti: 3' pt Crispino (U), 36' pt Mazzoli (R)RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Carra (28' st Pirondi), Teocoli, Bonora, Marastoni, Prandi, Canalini (22' st Di Stasio), Fontanesi, Mazzoli, Fall (17' st Iemmi).A disp.: Benati, Mussini, Barbieri, Leonardi, Valenti. All.: Pavesi.UNITED CARPI: Chiossi, Posponi, Kundome, Gazzini, Paramatti (30' st De Marino), Hardy, Amura, Mebelli (39' st Malagoli), Baraldi, Crispino (30' st Pellacani), Giovannini (14' st Nadiri). A disp.: Nicolosi, Ficarelli, Albertini, Nappa, Malvezzi. All.: Gilioli.Arbitro: Raule di Bologna.Note: ammoniti Bonora, Canalini, Teocoli, Fontanesi, Marastoni, Posponi, Baraldi; espulso Teocoli (R) al 39' st per doppia ammonizioneSammartinese-Virtus Correggio 1-0Rete: 3' st Salsi S.SAMMARTINESE: Falavigna, Carnevali (25' st Malaguti), Montipò, Acanfora, Re, Bega, Turri, Valentini (42' st Berselli), Vitiello (21' st Singh), Bianchini (35' st Barbieri), Salsi S. (37' st Perini). A disp.: Mantovan, Corradini, Toscano, Gigante. All.: Salsi A.VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Riccò (6' st Carretti L.), Bottoni, Corradi (41' st Ferrari G.), Pedrazzoli, Casarini, Morandi (1' st Davoli M.), Acquafresca (15' st Davoli F.), Benevelli, Guidetti, Boccher. A disp.: Morgotti, Bizzarri, Davoli D., Aveni, Ferrari A.. All.: Carretti M.Arbitro: Petronilla di Parma.Note: ammoniti Carnevali, Vitiello, Riccò, PedrazzoliSanmichelese-Casalgrande 7-1 giocata il 27/09Reti: 34' pt Ashong (S), 44' pt. 25' st Manzini (S), 1' st Peddis (S), 15' st Di Costanzo (C), 38' st, 41' st Baisi (S)SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Tardini (25' st Teneggi), Ashong, Vernia (25' st Rafrari), Spezzani (35' st Fontanini), Notari (30' st Alicchi), Manzini, Peddis (26' st Gorzanelli). A disp.: Paganelli, Doku, Farina, Casta. All.: Azzurro.CASALGRANDE: Marcantonio, Giordano, Palladini, Pacella, Sabbadin, Fornari (20' st Runaj), Cannas (13' st Strozzi), Mediani (36' st Pigoni), Lecce (1' st Di Costanzo), Malavasi (4' st Borrelli), Hoxha. A disp.: Ancone, Caroli, Zanti, De Carluccio. All.: DaliaArbitro: Stano di ModenaNote: ammoniti Mediani, RunajVirtus Camposanto-Castelnuovo 1-1Reti: 11' st su rig. Ndrejaj (V), 50' st Fontanesi (C)VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Boschetto (30' st Mogavero), Deliu, Pjolla, Malavasi, Denteh, Bortolazzi, Ndrejaj (20' st Gripshi), Acanfora (40' st Ofosu), Grazia A.. A disp.: Grazia G., Guandalini, Telicki, Natali, Grygiel, Mambrini. All.: LuppiCASTELNUOVO: Menozzi, Coviello (15' st Giglioli), Fontanesi, Cavani (10' st Copertino), Baroni, Reggiani, Bellei Ponzi, Paltrinieri, Carbone (1' st Cantaroni), Veneri (20' st Bellentani), Ienna. A disp.: Ripesi, Manini, Lodi, Mazzoli, Baffo. All.: CasagrandiArbitro: Martini di RavennaNote: Chiossi (V) respinge un calcio di rigore a Carbone (C) al 37' pt