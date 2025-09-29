Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, La Pieve cade ancora mister Barbi rimane. Tutti i tabellini

Importante vittoria del Medolla San Felice sul campo del Monteombraro

Il Baiso non sbaglia e rifila tre reti alla Pieve di mister Barbi che però viene confermato.
Al 14’ la conclusione di Boriani dal limite termina alta. Al 24’ Pederzini conclude verso la porta con Ortensi fuori dai pali ma il suo tiro termina alto.Al 44’ occasione per La Pieve Nonantola, cross di Timperio dalla sinistra con Cheli che prova la conclusione ma il palo salva il Baiso.
Nel secondo tempo è Cheli al 48’ a impegnare Brevini con un tiro dal limite ma l’estremo difensore blocca in due tempi. Al 53’ il Baiso trova il vantaggio con Barozzi che da due passi supera Ortensi. Al 55’ colpo di testa di Shanableh sul cross da calcio d’angolo, palla che esce di pochissimo sopra la traversa. Al 61’ rigore per il fallo di Ruopolo su Casarano. Dagli undici metri va Gilli ma Brevini respinge prima il tiro centrale e subito dopo il tentativo dello stesso attaccante granata. Al 70’ il Baiso trova il raddoppio con il tiro preciso dalla destra di Barozzi (nella foto). Nei minuti di recupero, al 94’, arriva anche la terza rete del Baiso con Briselli che con un pallonetto supera Ortensi.
 

Baiso Secchia-La Pieve Nonantola 3-0
Reti: 9' st, 25' st Barozzi, 48' st Briselli
BAISO SECCHIA: Brevini, Bonini, Pavarini (1' st Silvestri), Gazzotti, Ruopolo, Paglia, Benassi (36' st Ghirelli), Bertolani, Pederzini (23' st Briselli), Caputo, Barozzi (41' st Casini).
A disp.: Bacciocchi, Morselli, Zanetti, Charaa, Caselli. All.: Baroni
LA PIEVE NONANTOLA: Ortensi, Pepe, Monari, Timperio (27' st Migliaccio), Shanableh, Casarano, Cantarello, Boriani (19' st Cataldo), Cheli, Montorsi (36' st Belfakir), Gilli. A disp.: Borghi, Traversi, Iazzetta, Davitti, Dallari. All.: Barbi
Arbitro: Reggiani di Finale Emilia
Note: ammoniti Ruopolo, Bertolani, Pepe
 

Castellarano-Maranello 2-1
Reti: 9' pt Ficarelli (C), 35' pt Travagliati (C), 30' st Totaro (M)
CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Belfasti (14' st Baldelli), Cavazzoli, Guicciardi, Borghi, Zinani, Saccani, Travagliati, Turci, Rizzuto. A disp.: Peddis, Longu, Dakoli, Pittalis, Tincani, Boccedi, Grignani, Bettelli. All.: Lodi Rizzini
MARANELLO: Mawuli, Guidetti (35' st Seghizzi), Dello Prete (13' st Trotta), Orlandi, Tognin, Evangelisti, Barani (13' st Agyei), Restilli (13' st Totaro), Schiavone, Fontana, Zagari (35' st Rockson). A disp.: Khalfaqui, Anang, Galli, Saccani. All.: Tosi
Arbitro: Casali di Bologna
Note: ammoniti Schiavone, Rizzuto
 

Masone-Sporting Scandiano 1-1
Reti: 33' pt Paoli (M), 45' st su rig. Ferrari (R)
MASONE: Giaroli, Crotti, Valmori, Burani, Bonacini R., Acquah, Paoli (10' st Ventura), Tascedda, Jocic (26' st Campaniello S.), Mohmoh, Campaniello N. (28' st Pozzi). A disp.: Di Lorenzo, De Donno, Bonacini D., Gvianidze, Uhnunamure, Battigello.
All.: Marchesini
SPORTING SCANDIANO: Taglini, Romani (13' st Solla), Muratori, Ferrari D., Valestri, Saetti Baraldi (26' st Rinaldini), Bottazzi, Ferrari M. (13' st Leoncelli), Corbelli, Barbieri, Mohamed (20' pt Giorgi D). A disp.: Tarabelloni, Giorgi C., Maarouf, Lasagni, Saetti. All.: Giardina
Arbitro: Falagusta di Piacenza
Note: ammoniti Corbelli, Giaroli, Crotti, Burani, Bonacini R., Acquah, Tascedda; espulso mister Marchesini (M) a fine partita
 

Monteombraro-Medolla San Felice 1-2
Reti: 5' pt Djwomo (M), 12' pt Pastorelli (Me), 14' pt Momodu (Mo)
MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G. (33' st Corropoli S.), Sighinolfi G. (35' st Rizzo), Hinek R., Corroppoli D., Bigi, Naini, Sighinolfi A. (28' st Marra), Momodu, Carnazza (25' st Pappalardo), Zattini. A disp.: Guerrieri, Borri, Magli, Florini, Allegra. All.: Antonelli
MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi (27' st Bagni), Saracino, Hoxha, Sentieri, Vanga A., Pastorelli, Abusoglu, Tecku (31' st Bugneac), Franco (27' st Stabellini), Djwomo. A disp.: Maccarinelli, Haddaji, Marconi, Zanoli, Camara. All.: Semeraro.
Arbitro: Mongiorgi di Bologna
Note: ammoniti Hinek, Sighinolfi A., Marra, Tecku, Stabellini; espulsi Saracino (Me) e Vanga A. (Mo) a fine partita
 

Riese-United Carpi 1-1
Reti: 3' pt Crispino (U), 36' pt Mazzoli (R)
RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Carra (28' st Pirondi), Teocoli, Bonora, Marastoni, Prandi, Canalini (22' st Di Stasio), Fontanesi, Mazzoli, Fall (17' st Iemmi).
A disp.: Benati, Mussini, Barbieri, Leonardi, Valenti. All.: Pavesi.
UNITED CARPI: Chiossi, Posponi, Kundome, Gazzini, Paramatti (30' st De Marino), Hardy, Amura, Mebelli (39' st Malagoli), Baraldi, Crispino (30' st Pellacani), Giovannini (14' st Nadiri). A disp.: Nicolosi, Ficarelli, Albertini, Nappa, Malvezzi. All.: Gilioli.
Arbitro: Raule di Bologna.
Note: ammoniti Bonora, Canalini, Teocoli, Fontanesi, Marastoni, Posponi, Baraldi; espulso Teocoli (R) al 39' st per doppia ammonizione
 

Sammartinese-Virtus Correggio 1-0
Rete: 3' st Salsi S.
SAMMARTINESE: Falavigna, Carnevali (25' st Malaguti), Montipò, Acanfora, Re, Bega, Turri, Valentini (42' st Berselli), Vitiello (21' st Singh), Bianchini (35' st Barbieri), Salsi S. (37' st Perini). A disp.: Mantovan, Corradini, Toscano, Gigante. All.: Salsi A.
VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Riccò (6' st Carretti L.), Bottoni, Corradi (41' st Ferrari G.), Pedrazzoli, Casarini, Morandi (1' st Davoli M.), Acquafresca (15' st Davoli F.), Benevelli, Guidetti, Boccher. A disp.: Morgotti, Bizzarri, Davoli D., Aveni, Ferrari A.. All.: Carretti M.
Arbitro: Petronilla di Parma.
Note: ammoniti Carnevali, Vitiello, Riccò, Pedrazzoli
 

Sanmichelese-Casalgrande 7-1 giocata il 27/09
Reti: 34' pt Ashong (S), 44' pt. 25' st Manzini (S), 1' st Peddis (S), 15' st Di Costanzo (C), 38' st, 41' st Baisi (S)
SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Tardini (25' st Teneggi), Ashong, Vernia (25' st Rafrari), Spezzani (35' st Fontanini), Notari (30' st Alicchi), Manzini, Peddis (26' st Gorzanelli). A disp.: Paganelli, Doku, Farina, Casta. All.: Azzurro.
CASALGRANDE: Marcantonio, Giordano, Palladini, Pacella, Sabbadin, Fornari (20' st Runaj), Cannas (13' st Strozzi), Mediani (36' st Pigoni), Lecce (1' st Di Costanzo), Malavasi (4' st Borrelli), Hoxha. A disp.: Ancone, Caroli, Zanti, De Carluccio. All.: Dalia
Arbitro: Stano di Modena
Note: ammoniti Mediani, Runaj
 

Virtus Camposanto-Castelnuovo 1-1
Reti: 11' st su rig. Ndrejaj (V), 50' st Fontanesi (C)
VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Boschetto (30' st Mogavero), Deliu, Pjolla, Malavasi, Denteh, Bortolazzi, Ndrejaj (20' st Gripshi), Acanfora (40' st Ofosu), Grazia A.. A disp.: Grazia G., Guandalini, Telicki, Natali, Grygiel, Mambrini. All.: Luppi
CASTELNUOVO: Menozzi, Coviello (15' st Giglioli), Fontanesi, Cavani (10' st Copertino), Baroni, Reggiani, Bellei Ponzi, Paltrinieri, Carbone (1' st Cantaroni), Veneri (20' st Bellentani), Ienna. A disp.: Ripesi, Manini, Lodi, Mazzoli, Baffo. All.: Casagrandi
Arbitro: Martini di Ravenna
Note: Chiossi (V) respinge un calcio di rigore a Carbone (C) al 37' pt
 



