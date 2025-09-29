Modena, una targa in memoria del dottor Conserva: il ricordo dei colleghi del 118:
'Beppe rimarrà per sempre un esempio di passione e professionalità, una fonte d’ispirazione per tutti'
Alla cerimonia di intitolazione, sono intervenuti sua moglie e i tanti operatori del 118, medici e infermieri, che hanno avuto la fortuna di intrecciare il proprio percorso lavorativo con l’avventura professionale del dottor Conserva.
Con loro il vicesindaco di Modena, Francesca Maletti; il direttore generale dell’Ausl, Mattia Altini; il Direttore del Distretto sanitario di Modena, Andrea Spanò; il Responsabile Medico del 118, Marcello Baraldi; il Coordinatore del 118, Fabio Mora; e Alessandra Trabucco, Coordinatrice provinciale di Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).
Il dottor Conserva ha lasciato un segno incancellabile anche nel mondo del volontariato: nella sua carriera, infatti, ha dedicato tanto del proprio
'L’idea di dedicare lo studio medici a ‘Beppe’ è nata da alcuni operatori del servizio 118, che hanno poi condiviso l’intenzione con la sua famiglia – dichiara Marcello Baraldi, Responsabile Medico del 118 di Modena -. Con questo segno vogliamo rendere indelebile il suo ricordo, professionista dedito al suo lavoro e animato da una grande sensibilità verso la formazione e nei rapporti con i colleghi'.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, il green senza logica: in via Araldi si tagliano alberi per dar spazio a pergolati fotovoltaici
Aggressioni davanti alle scuole, parla il questore: 'Gruppi pericolosi di ragazzi ma non ancora gang'
In Emilia-Romagna 270 morti sulle strade nel 2024: a Modena l'ex pilota Matteo Bobbi parla di sicurezza
Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano
Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione
Baggiovara e Sassuolo, vent’anni dopo: l’eredità di Roberto Rubbiani nella sanità modenese
Modena, malore durante il concerto: muore a 53 batterista rockArticoli Recenti
Il lancio dei tocchi per 140 nuovi dottori di ricerca Unimore
Prevenzione malattie cardiovascolari: visite gratuite agli ospedali Policlinico e Baggiovara
Omaggio a Piercamillo Beccaria a 31 anni dalla sua scomparsa
Neurofarmacologia: Modena sede di un confronto scientifico internazionale