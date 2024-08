Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La professionalità, le competenze e la passione che ha sempre infuso in questo delicato lavoro sono state fonte di ispirazione per tanti professionisti più giovani, ai quali ha trasmesso il proprio sapere con generosità e altruismo. Conserva ha infatti dedicato tanto del proprio tempo alla formazione e ai corsi d’aggiornamento dei volontari delle associazioni che si occupano di emergenza-urgenza in provincia, dimostrando una grande sensibilità nel condividere competenze ed esperienze nell’ottica di una crescita comune a vantaggio di una sempre migliore assistenza al cittadino - si legge in una nota Ausl -. La Direzione Generale dell’Ausl, unitamente a tutti i professionisti e in particolar modo ai colleghi del 118 di Modena e dell’intero Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza, si stringe attorno al dolore della famiglia'.