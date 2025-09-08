Tragedia sabato sera al Villanova Village di Modena. Durante un'esibizione della rock band R.E.D., il batterista Massimo Anderlini, ha accusato un malore è ha perso la vita. Il decesso è avvenuto intorno alle 23, nella pausa tra una canzone e l'altra. Massimo Anderlini, 53 anni, ha perso i sensi, sul posto sono giunti dopo pochi minuti i sanitari del 118, ma tutti i tentativi di salvargli la vita sono stati inutili. Anderlini, originario di Modena, si era trasferito a Rubiera con la compagna e le due figlie.
'Oggi avremmo dovuto pubblicare qualche video o foto del concerto di sabato, ridere sopra ai nostri errori e congratularci per quella cosa venuta sopra le aspettative, e invece è tutto assurdo e ancora incredibile - scrive la band sui social -. Non ci capacitiamo che tu ci abbia lasciato all'improvviso Macs, misera consolazione è che tu abbia riso e fatto una cosa che amavi fino all'ultimo secondo. Con amore infinito restiamo qui sconvolti e orfani'.
Modena, malore durante il concerto: muore a 53 batterista rock
Tragedia sabato sera al Villanova Village di Modena: Massimo Anderlini ha perso i sensi nella pausa tra due canzoni ed è deceduto
Tragedia sabato sera al Villanova Village di Modena. Durante un'esibizione della rock band R.E.D., il batterista Massimo Anderlini, ha accusato un malore è ha perso la vita. Il decesso è avvenuto intorno alle 23, nella pausa tra una canzone e l'altra. Massimo Anderlini, 53 anni, ha perso i sensi, sul posto sono giunti dopo pochi minuti i sanitari del 118, ma tutti i tentativi di salvargli la vita sono stati inutili. Anderlini, originario di Modena, si era trasferito a Rubiera con la compagna e le due figlie.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica
Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano
Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico
Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionataArticoli Recenti
Vignola, è morto a 64 anni Andrea Bernardi, presidente della Ciliegia Igp
Anniversario morte Pavarotti, il ricordo e i fiori del sindaco Mezzetti
Formigine, piano di Emergenza Opocrin: avviata la consultazione pubblica
Vedono la Polizia, parcheggiano e scappano: all'interno dell'auto avevano hashish e cocaina