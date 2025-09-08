Modena, malore durante il concerto: muore a 53 batterista rock

Tragedia sabato sera al Villanova Village di Modena. Durante un'esibizione della rock band R.E.D., il batterista Massimo Anderlini, ha accusato un malore è ha perso la vita. Il decesso è avvenuto intorno alle 23, nella pausa tra una canzone e l'altra. Massimo Anderlini, 53 anni, ha perso i sensi, sul posto sono giunti dopo pochi minuti i sanitari del 118, ma tutti i tentativi di salvargli la vita sono stati inutili. Anderlini, originario di Modena, si era trasferito a Rubiera con la compagna e le due figlie.

'Oggi avremmo dovuto pubblicare qualche video o foto del concerto di sabato, ridere sopra ai nostri errori e congratularci per quella cosa venuta sopra le aspettative, e invece è tutto assurdo e ancora incredibile - scrive la band sui social -. Non ci capacitiamo che tu ci abbia lasciato all'improvviso Macs, misera consolazione è che tu abbia riso e fatto una cosa che amavi fino all'ultimo secondo. Con amore infinito restiamo qui sconvolti e orfani'.

