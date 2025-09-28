Neurofarmacologia: Modena sede di un confronto scientifico internazionale
Evento organizzato dal gruppo di Farmacologia e Tossicologia preclinica-clinica Unimore guidato da Simona Guerzoni. Al cinema Raffaello il 29 e 30 settembre. Focus sulle nuove frontiere dei farmaci da utilizzare dalla cefalea alle malattie neurodegenrative
Modena al centro di un confronto scientifico di rilievo internazionale partendo dalle patologie neurodegenerative fino alla cefalea: appuntamento al “Raffaello”Modena, domenica 28 settembre 2025 – Modena da domani, lunedì 29 settembre, ospita il congresso internazionale “One Brain, One Health: Nuove frontiere della neurofarmacologia” presso il Raffaello Hotel di strada Cognento. Per due giorni la città sarà il centro di un confronto scientifico di rilievo internazionale partendo dalle patologie neurodegenerative fino ad arrivare alla cefalea.L’evento, che si terrà fino a martedì 30 settembre, nasce con l’obiettivo di esplorare le più recenti acquisizioni in ambito farmacologico e neurobiologico, in un’ottica traslazionale che unisce ricerca di base, pratica clinica e impatto socio-sanitario. L’iniziativa è organizzata dal gruppo di Farmacologia e Tossicologia preclinica-clinica dell’Università di Modena e Reggio Emilia, guidato dalla Dottoressa Simona Guerzoni (Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Medicina Digitale e Predittiva, Farmacologia e Tossicologia Clinica e Metabolica), dal Professor Luca Pani e dal Professor Fabio Tascedda. Sarà presente anche l'associazione pazienti ALCE con l'intervento del suo presidente Alessandra Sorrentino.Le patologie neurodegenerative e le cefalee rappresentano due delle principali sfide per la medicina contemporanea: malattie complesse, con bisogni terapeutici ancora
