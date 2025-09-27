Sassuolo: la nuova Direttrice sanitaria è Giulia Ciancia
Prende il posto di Silvio Di Tella, nominato Direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
In qualità di Direttore del Presidio Ospedaliero facente funzione, ruolo attribuitale dal Direttore Generale Ausl Mattia Altini in attesa di espletare l’apposita procedura, la dottoressa Ciancia sarà chiamata a sovrintendere alla gestione dell’intero sistema ospedaliero Ausl (ovvero gli ospedali di Mirandola, Carpi, Vignola e Pavullo), con l’obiettivo di orientare e regolare le prestazioni assistenziali, in un’ottica di rete, al fine di garantire l’adeguata risposta ai bisogni della popolazione e l’utilizzo ottimale delle risorse disponibili.
Le Direzioni Generali dell’Ospedale di Sassuolo e dell’Azienda USL formulano alla Dottoressa Ciancia i migliori auguri di buon lavoro.
Ciancia, laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Modena e Reggio Emilia e specializzata in Igiene e Medicina preventiva all’Università Politecnica delle Marche, prima di iniziare l’attività professionale ha completato la propria formazione compiendo esperienze presso la Direzione medica degli Ospedali Riuniti di Ancona, la Direzione generale Area Vasta Nord a Pesaro e, per pochi mesi nel 2018, proprio alla Direzione medica del Ramazzini. Poi l’esperienza all’interno dello staff della Direzione sanitaria all’Ospedale di Sassuolo SpA, in qualità di referente dell’area Chirurgica e Materno-Infantile, e il passaggio, nel 2023, alla Direzione sanitaria del Ramazzini.
