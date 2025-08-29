Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, dal primo settembre attivi tre nuovi photored

Modena, dal primo settembre attivi tre nuovi photored

Saranno installati agli incroci di viale Corassori-viale Italia, via Giardini-viale della Pace, via Pisano-viale Amendola

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Saranno attivi da lunedì primo settembre tre nuovi dispositivi di rilevamento delle infrazioni semaforiche, negli incroci viale Corassori-viale Italia, via Giardini-viale della Pace, via Pisano-viale Amendola. Passare col semaforo rosso è uno dei comportamenti più pericolosi per gli utenti della strada e tra le infrazioni al Codice della Strada più frequentemente commesse dagli automobilisti: a Modena nel 2024 sono state circa 19 mila le sanzioni elevate dalla Polizia locale per questo motivo, circa 8.700 da inizio 2025.
Nell’ambito degli interventi realizzati per migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, la Giunta comunale ha quindi deciso di utilizzare una quota dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada per l’acquisto di tre cosiddetti “photored”, ma in realtà si tratterà di strumentazioni tecnologiche più efficaci e di ultima generazione.
I tre nuovi apparecchi, che oltre ad essere in grado di rilevare automaticamente i passaggi con il rosso offrono la possibilità di immagini fotografiche e video dei veicoli prima e dopo la linea d’arresto, con riconoscimento della targa anche di notte, sorveglieranno i passaggi semaforici in tre intersezioni individuate sulla base del traffico e dei dati sull’incidentalità negli ultimi anni. L’installazione dei tre nuovi dispositivi porta a 23 il numero degli incroci semaforici controllati elettronicamente in città.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Cultura perno dello sviluppo di Modena: al nuovo polo Sant'Agostino serve manager di alto profilo'

'Cultura perno dello sviluppo di Modena: al nuovo polo Sant'Agostino serve manager di alto profilo'

Il Modena Calcio si presenta, Rivetti apre e chiude la festa gialloblù: 'Avanti gialli'

Il Modena Calcio si presenta, Rivetti apre e chiude la festa gialloblù: 'Avanti gialli'

Serie D, mister Gori del Cittadella Vis Modena: 'Vogliamo migliorare il settimo posto'

Serie D, mister Gori del Cittadella Vis Modena: 'Vogliamo migliorare il settimo posto'

Morto per la puntura di un insetto: il Comune di Modena piange Luca Savoca

Morto per la puntura di un insetto: il Comune di Modena piange Luca Savoca

Modena calcio, la festa in piazza, divieti e modifiche alla viabilità

Modena calcio, la festa in piazza, divieti e modifiche alla viabilità

Chikungunya a Modena, nuovo caso: al via disinfestazioni

Chikungunya a Modena, nuovo caso: al via disinfestazioni

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Pastasciutta antifascista, venerdì 29 agosto a Formigine

Pastasciutta antifascista, venerdì 29 agosto a Formigine

Ospedale Sassuolo: nuovo monitor in Cardiologia grazie al libro di Alfonso Scibona

Ospedale Sassuolo: nuovo monitor in Cardiologia grazie al libro di Alfonso Scibona

Ecco quanto costa comprare case nelle città e mete turistiche: Milano al top

Ecco quanto costa comprare case nelle città e mete turistiche: Milano al top

Morto per la puntura di un insetto: la vittima è il geometra Luca Savoca

Morto per la puntura di un insetto: la vittima è il geometra Luca Savoca