Sulpl: 'Inserire lavoratori della Polizia Locale tra le categorie usuranti'
'Per un Governo che promette sicurezza e tutele per le divise, questa è una gravissima mancanza'
'Non di meno si leggono notizie di poliziotti locali aggrediti e feriti e di altri che, persino per il semplice rilevamento di un sinistro stradale sono stati falciati dalle automobili ed uccisi o, come di recente nel triste episodio avvenuto a Roma, il giovane collega ha dovuto subire l’amputazione di una gamba. Non si tratta, nel caso dei poliziotti locali, della solita richiesta di agevolazioni fatte dal sindacato, perché che il nostro mestiere sia usurante è scritto in ricerche scientifiche pubblicate a livello internazionale, come quella del Prof.
'Non è più procrastinabile - afferma Luca Falcitano - il riconoscimento di lavoro usurante ovvero gravoso a favore degli appartenenti alla Polizia Locale, in un regime transitorio valevole fino all’approvazione della ‘agognata’ Riforma. Per un Governo che promette sicurezza e tutele per le divise, questa è una gravissima mancanza.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos
Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia
Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli
Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di ModenaArticoli Recenti
Attentato a Ranucci, presidio del sindacato dei giornalisti di Modena
Influenza: lo scorso anno in Emilia-Romagna 60 casi gravi e 12 morti, di cui la metà vaccinati e la metà no
Commissione COVID, interviene la Prof. Gismondo: 'Smascheriamo gli errori per non ripeterli'
Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra