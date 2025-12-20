Modena, due portafogli ritrovati e consegnati alla polizia locale

Due episodi di senso civico e collaborazione con le istituzioni hanno avuto un lieto fine grazie all’intervento della Polizia locale di Modena. Nella giornata di martedì 16 dicembre, presso il comando di via Galilei, sono stati infatti restituiti ai legittimi proprietari due portafogli smarriti nei giorni precedenti e ritrovati da cittadini che hanno scelto di consegnarli alle autorità.

Il primo portafoglio era stato rinvenuto nella serata del 12 dicembre in via Emilia centro da un cittadino che lo ha immediatamente consegnato a una pattuglia della Polizia Locale impegnata nei controlli del territorio in centro storico. All’interno si trovavano 186 euro in contanti, documenti personali e una carta bancomat appartenenti a una giovane residente a Bomporto.

Il secondo portafoglio è stato invece ritrovato nel pomeriggio del 15 dicembre presso un distributore di carburante a Baggiovara da un altro cittadino. Conteneva 105 euro, documenti e carte di credito di una ragazza residente a Modena. L’uomo si è presentato poche ore dopo al comando di via Galilei, consegnando il portafoglio al contact center della Polizia Locale.

In entrambi i casi, gli agenti hanno avviato immediatamente gli accertamenti necessari, anche attraverso la consultazione delle banche dati, riuscendo in breve tempo a rintracciare le legittime proprietarie, che hanno potuto così rientrare in possesso di quanto smarrito.

