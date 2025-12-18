Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, polizia locale: nel nuovo anno il concorso per assumere nuovi agenti

Modena, polizia locale: nel nuovo anno il concorso per assumere nuovi agenti

Lo ha annunciato l'assessore Camporota, per integrare l’organico della Polizia locale di circa venti unità

3 minuti di lettura
'Da questa primavera sono state fatte tante cose. E altrettante ne arriveranno con il nuovo anno, a partire dal concorso per integrare l’organico della Polizia locale di circa venti unità, in programma a inizio 2026. Sono stati modificati gli orari degli uffici e razionalizzati, che significa più agenti sulle strade. Per quanto riguarda i giovani, sono stati rafforzati i presidi della Polizia locale davanti agli istituti scolastici e in zone ‘calde’ come la Stazione delle autocorriere e, da gennaio, aumenteremo ulteriormente gli interventi su queste tematiche'.

A parlare l’assessore alla sicurezza Alessandra Camporota in occasione degli auguri di Natale al Comando della Polizia locale, ai quali era presente anche l'assessore alla Protezione civile Giulio Guerzoni. 'Voglio fare un plauso agli operatori della Polizia locale che, giorno dopo giorno, lavorano per una città più sicura; alle pattuglie che presiedono anche il centro storico in questi giorni di festa per garantire una ordinata convivenza, tutelare famiglie e bambini così come agli Street tutor che, la sera, lavorano per mantenere un centro storico vivibile per tutti – ha continuato l’assessore -. Ultima in ordine di tempo, alla pattuglia che lo scorso weekend è intervenuta in centro e con professionalità ha evitato che la lite tra due uomini, presto passati alle vie di fatto, potesse degenerare in qualcosa di peggio.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Ma questo è solo l'ultimo di una serie di interventi che la Polizia locale sta mettendo a segno, sinonimo di un'attenta pianificazione del Comando con cui stiamo lavorando per garantire le presenze nei luoghi che riteniamo siano maggiormente da attenzionare'.

'Sempre nel fine settimana – ha detto l’assessore Camporota - una pattuglia in abiti civili che stava perlustrando le frazioni ha intercettato un'auto che zigzagava sulla Nazionale per Carpi: alla guida veniva trovata una persona in evidente stato di alterazione dovuto all'uso di alcool. E ancora, gli ultimi episodi di violenza ai danni di studenti hanno visto l'intervento immediato degli agenti che, come tutti abbiamo visto sui social, ha consentito di separare alcuni gruppi di ragazzi che si stavano sfidando al Novi Sad; voglio citare anche l’episodio di un cittadino che, dopo aver rifiutato di dare i documenti ai controllori Seta, ha opposto resistenza e rifiutato le generalità anche ai nostri agenti, tanto da dover essere accompagnato presso il Comando per gli atti di rito.
Questi sono solo alcuni esempi dei tanti interventi che vedono impegnata quotidianamente la Polizia locale in ambiti come la sicurezza stradale, il contrasto al degrado, allo spaccio, alla violenza e alle truffe, i controlli nelle aree sensibili della città, nei parchi e negli immobili abbandonati. Il mio grazie va quindi agli agenti tutti, donne e uomini, consapevole del grosso impegno che verrà richiesto loro durante le festività natalizie in termini di presenza sul territorio e controlli che riteniamo necessario fare per contrastare comportamenti disturbanti e degrado urbano. Il mio grazie va anche alle Forze dell'Ordine e al Prefetto per il lavoro che continuiamo a fare in sinergia per garantire un'ordinata e civile convivenza nella nostra città', la conclusione dell’assessore Camporota.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, un ‘Natale a colori’ nei reparti e nelle strutture per anziani

Modena, un ‘Natale a colori’ nei reparti e nelle strutture per anziani

Malattie del fegato, al Policlinico di Modena il prototipo di Fibroscan

Malattie del fegato, al Policlinico di Modena il prototipo di Fibroscan

Il sindaco: 'Comitato Remigrazione, a Modena non c'è spazio per le idee di odio'

Il sindaco: 'Comitato Remigrazione, a Modena non c'è spazio per le idee di odio'

'Vogliamo rilanciare Modenantiquaria a livello nazionale ed internazionale'

'Vogliamo rilanciare Modenantiquaria a livello nazionale ed internazionale'

Scuole superiori Modena, aumentano le telecamere contro lo spaccio

Scuole superiori Modena, aumentano le telecamere contro lo spaccio

Società partecipate Comune Modena, Forza Italia: ‘Per Seta e Amo trasparenza impossibile, ecco perché voteremo contro'

Società partecipate Comune Modena, Forza Italia: ‘Per Seta e Amo trasparenza impossibile, ecco perché voteremo contro'

Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Partecipate, Zanca: 'Su Seta anche il Comune senza risposte, siamo perplessi e preoccupati'

Partecipate, Zanca: 'Su Seta anche il Comune senza risposte, siamo perplessi e preoccupati'

Fdi Pavullo: 'Sanità, il progetto montagna è una Caporetto, altro che rivoluzione'

Fdi Pavullo: 'Sanità, il progetto montagna è una Caporetto, altro che rivoluzione'

Manca numero legale e la votazione salta: il centrosinistra dà la colpa all'opposizione

Manca numero legale e la votazione salta: il centrosinistra dà la colpa all'opposizione

Affitti brevi: scontro politico tra centrodestra e maggioranza

Affitti brevi: scontro politico tra centrodestra e maggioranza