Modena, polizia locale: nel nuovo anno il concorso per assumere nuovi agenti

'Da questa primavera sono state fatte tante cose. E altrettante ne arriveranno con il nuovo anno, a partire dal concorso per integrare l’organico della Polizia locale di circa venti unità, in programma a inizio 2026. Sono stati modificati gli orari degli uffici e razionalizzati, che significa più agenti sulle strade. Per quanto riguarda i giovani, sono stati rafforzati i presidi della Polizia locale davanti agli istituti scolastici e in zone ‘calde’ come la Stazione delle autocorriere e, da gennaio, aumenteremo ulteriormente gli interventi su queste tematiche'.A parlare l’assessore alla sicurezza Alessandra Camporota in occasione degli auguri di Natale al Comando della Polizia locale, ai quali era presente anche l'assessore alla Protezione civile Giulio Guerzoni. 'Voglio fare un plauso agli operatori della Polizia locale che, giorno dopo giorno, lavorano per una città più sicura; alle pattuglie che presiedono anche il centro storico in questi giorni di festa per garantire una ordinata convivenza, tutelare famiglie e bambini così come agli Street tutor che, la sera, lavorano per mantenere un centro storico vivibile per tutti – ha continuato l’assessore -. Ultima in ordine di tempo, alla pattuglia che lo scorso weekend è intervenuta in centro e con professionalità ha evitato che la lite tra due uomini, presto passati alle vie di fatto, potesse degenerare in qualcosa di peggio.Ma questo è solo l'ultimo di una serie di interventi che la Polizia locale sta mettendo a segno, sinonimo di un'attenta pianificazione del Comando con cui stiamo lavorando per garantire le presenze nei luoghi che riteniamo siano maggiormente da attenzionare'.'Sempre nel fine settimana – ha detto l’assessore Camporota - una pattuglia in abiti civili che stava perlustrando le frazioni ha intercettato un'auto che zigzagava sulla Nazionale per Carpi: alla guida veniva trovata una persona in evidente stato di alterazione dovuto all'uso di alcool. E ancora, gli ultimi episodi di violenza ai danni di studenti hanno visto l'intervento immediato degli agenti che, come tutti abbiamo visto sui social, ha consentito di separare alcuni gruppi di ragazzi che si stavano sfidando al Novi Sad; voglio citare anche l’episodio di un cittadino che, dopo aver rifiutato di dare i documenti ai controllori Seta, ha opposto resistenza e rifiutato le generalità anche ai nostri agenti, tanto da dover essere accompagnato presso il Comando per gli atti di rito.Questi sono solo alcuni esempi dei tanti interventi che vedono impegnata quotidianamente la Polizia locale in ambiti come la sicurezza stradale, il contrasto al degrado, allo spaccio, alla violenza e alle truffe, i controlli nelle aree sensibili della città, nei parchi e negli immobili abbandonati. Il mio grazie va quindi agli agenti tutti, donne e uomini, consapevole del grosso impegno che verrà richiesto loro durante le festività natalizie in termini di presenza sul territorio e controlli che riteniamo necessario fare per contrastare comportamenti disturbanti e degrado urbano. Il mio grazie va anche alle Forze dell'Ordine e al Prefetto per il lavoro che continuiamo a fare in sinergia per garantire un'ordinata e civile convivenza nella nostra città', la conclusione dell’assessore Camporota.