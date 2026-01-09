Sulla base del materiale raccolto, la Polizia Locale di Mirandola ha richiesto alla Procura della Repubblica di Modena l’emissione di tre decreti di perquisizione, eseguiti nei luoghi di residenza e abituale frequentazione delle indagate. Considerata la solidità del quadro probatorio e i precedenti specifici, le tre donne sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.Le perquisizioni hanno dato esito positivo: grazie alle unità cinofile sono state rinvenute sostanze stupefacenti e, soprattutto, refurtiva riconducibile a un altro furto avvenuto nel novembre 2025 in un noto esercizio commerciale del Modenese. Il materiale è stato sequestrato e restituito al legittimo proprietario. Una persona trovata in possesso della refurtiva è stata denunciata per ricettazione, mentre un altro soggetto è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.'Questa operazione – commenta l’assessore alla Sicurezza Marco Donnarumma – rappresenta un risultato significativo che testimonia la professionalità e la determinazione della nostra Polizia Locale. Un’indagine complessa, condotta con metodo e in stretta collaborazione con le altre forze dell’ordine, che dimostra quanto sia fondamentale investire nella sicurezza e negli strumenti di controllo del territorio. La tutela delle attività commerciali e dei cittadini resta una priorità dell’Amministrazione comunale'.
Perquisizioni nei campi nomadi e in appartamenti a Modena: bloccate tre donne responsabili del furto in una profumeria di Mirandola
Quattro mesi di indagine hanno portato la Polizia Locale di Mirandola al risultato
Sulla base del materiale raccolto, la Polizia Locale di Mirandola ha richiesto alla Procura della Repubblica di Modena l’emissione di tre decreti di perquisizione, eseguiti nei luoghi di residenza e abituale frequentazione delle indagate. Considerata la solidità del quadro probatorio e i precedenti specifici, le tre donne sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.Le perquisizioni hanno dato esito positivo: grazie alle unità cinofile sono state rinvenute sostanze stupefacenti e, soprattutto, refurtiva riconducibile a un altro furto avvenuto nel novembre 2025 in un noto esercizio commerciale del Modenese. Il materiale è stato sequestrato e restituito al legittimo proprietario. Una persona trovata in possesso della refurtiva è stata denunciata per ricettazione, mentre un altro soggetto è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.'Questa operazione – commenta l’assessore alla Sicurezza Marco Donnarumma – rappresenta un risultato significativo che testimonia la professionalità e la determinazione della nostra Polizia Locale. Un’indagine complessa, condotta con metodo e in stretta collaborazione con le altre forze dell’ordine, che dimostra quanto sia fondamentale investire nella sicurezza e negli strumenti di controllo del territorio. La tutela delle attività commerciali e dei cittadini resta una priorità dell’Amministrazione comunale'.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Mirandola, mancata riapertura scuola d'infanzia? Scelta responsabile per concludere integralmente i lavori'
Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi
Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts
'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'
Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeriaArticoli Recenti
Schianto a San Possidonio: auto distrutta, feriti trasportati in elisoccorso all'ospedale
Caldaia rotta al liceo Fanti di Carpi: problema risolto, domani tutti a scuola
San Felice, ok al progetto di ricostruzione della Torre dell'Orologio
Carpi, riscaldamento guasto al liceo Fanti: domani niente lezioni