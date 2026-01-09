Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Perquisizioni nei campi nomadi e in appartamenti a Modena: bloccate tre donne responsabili del furto in una profumeria di Mirandola

Perquisizioni nei campi nomadi e in appartamenti a Modena: bloccate tre donne responsabili del furto in una profumeria di Mirandola

Quattro mesi di indagine hanno portato la Polizia Locale di Mirandola al risultato

2 minuti di lettura
Due campi nomadi e un appartamento nel territorio modenese sono stati al centro delle perquisizioni che hanno permesso alla Polizia Locale di Mirandola di chiudere un’importante indagine su un furto aggravato avvenuto in una profumeria mirandolese. Le operazioni, svolte in contemporanea e con il supporto del Nucleo Cinofili, della Polizia Locale di Modena, della Polizia di Stato e del Commissariato di Mirandola, hanno fornito gli elementi decisivi per confermare la responsabilità di tre donne residenti a Modena.L’attività investigativa, durata circa quattro mesi, era partita dalla denuncia della titolare dell’esercizio commerciale, che aveva segnalato il furto di prodotti di elevato valore per oltre mille euro. In un primo momento il fatto era stato attribuito a due donne, ma l’analisi di numerose ore di filmati del sistema di videosorveglianza comunale — composto da 256 telecamere e 18 varchi veicolari — insieme alle immagini provenienti dai territori limitrofi e alle testimonianze raccolte, ha permesso di ricostruire un quadro ben diverso.Gli accertamenti hanno infatti rivelato che il furto, commesso su beni esposti alla pubblica fede, era stato realizzato da tre donne, ciascuna con un ruolo definito.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Il riconoscimento delle autrici è stato ulteriormente rafforzato dall’analisi di specifiche movimentazioni bancarie, ritenute compatibili con la dinamica del reato.
Sulla base del materiale raccolto, la Polizia Locale di Mirandola ha richiesto alla Procura della Repubblica di Modena l’emissione di tre decreti di perquisizione, eseguiti nei luoghi di residenza e abituale frequentazione delle indagate. Considerata la solidità del quadro probatorio e i precedenti specifici, le tre donne sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.Le perquisizioni hanno dato esito positivo: grazie alle unità cinofile sono state rinvenute sostanze stupefacenti e, soprattutto, refurtiva riconducibile a un altro furto avvenuto nel novembre 2025 in un noto esercizio commerciale del Modenese. Il materiale è stato sequestrato e restituito al legittimo proprietario. Una persona trovata in possesso della refurtiva è stata denunciata per ricettazione, mentre un altro soggetto è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.'Questa operazione – commenta l’assessore alla Sicurezza Marco Donnarumma – rappresenta un risultato significativo che testimonia la professionalità e la determinazione della nostra Polizia Locale. Un’indagine complessa, condotta con metodo e in stretta collaborazione con le altre forze dell’ordine, che dimostra quanto sia fondamentale investire nella sicurezza e negli strumenti di controllo del territorio. La tutela delle attività commerciali e dei cittadini resta una priorità dell’Amministrazione comunale'.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Mirandola, mancata riapertura scuola d'infanzia? Scelta responsabile per concludere integralmente i lavori'

'Mirandola, mancata riapertura scuola d'infanzia? Scelta responsabile per concludere integralmente i lavori'

Mirandola, scuola dell’Infanzia Sergio Neri: inaccettabile la chiusura prolungata

Mirandola, scuola dell’Infanzia Sergio Neri: inaccettabile la chiusura prolungata

'Donazione ospedale di Mirandola, grati a chi ha scelto la nostra struttura'

'Donazione ospedale di Mirandola, grati a chi ha scelto la nostra struttura'

Mirandola, scuola a 16 gradi: bambini costretti a seguire le lezioni con il cappotto

Mirandola, scuola a 16 gradi: bambini costretti a seguire le lezioni con il cappotto

Mirandola, 55enne minaccia con un coltello da cucina la convivente: arrestato

Mirandola, 55enne minaccia con un coltello da cucina la convivente: arrestato

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli più Letti Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'

'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Articoli Recenti Schianto a San Possidonio: auto distrutta, feriti trasportati in elisoccorso all'ospedale

Schianto a San Possidonio: auto distrutta, feriti trasportati in elisoccorso all'ospedale

Caldaia rotta al liceo Fanti di Carpi: problema risolto, domani tutti a scuola

Caldaia rotta al liceo Fanti di Carpi: problema risolto, domani tutti a scuola

San Felice, ok al progetto di ricostruzione della Torre dell'Orologio

San Felice, ok al progetto di ricostruzione della Torre dell'Orologio

Carpi, riscaldamento guasto al liceo Fanti: domani niente lezioni

Carpi, riscaldamento guasto al liceo Fanti: domani niente lezioni