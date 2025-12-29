Polizia locale Modena, il commissario Capo Franco Busi: l'omaggio del Sulpl

Il 31 dicembre 2025, dopo oltre trent'anni di carriera, il commissario Capo Franco Busi termina il servizio presso la Polizia Locale di Modena per approdare alla pensione.

A rendere omaggio al collega è il Sulpl di Modena.

'Vincitore di concorso nel ruolo di Ispettore nel 1995, nel tempo ha ricoperto vari ruoli, iniziando negli anni 90 come responsabile degli agenti del quartiere Centro Storico, poi nei quartieri delle zone 2, 3 e 4, raccogliendo sempre consensi dal personale per la disponibilità, la professionalità e l'umiltà che lo hanno contraddistinto in tutto il percorso professionale - scrive il sindacato degli agenti -. Nell'ultimo decennio ha rivestito il ruolo di responsabile dell'ufficio 'Vigile di quartiere' e dei rapporti con i 'Coordinatori di vicinato', nonchè ha curato la gestione del Gruppo dei Volontari del Comune di Modena, garantendo anche in queste occasioni massima disponibilità ed attenzione'.

'Tra l'altro che, pur risiedendo in altra provincia che richiedeva per ogni turno oltre un'ora di tragitto per giungere al Comando in ogni condizione di tempo, è sempre arrivato in anticipo e si è sempre reso disponibile a trattenersi oltre l'orario di servizio qualora vi fosse la necessità per coordinare eventi importanti per la città e il servizio. Sempre presente nelle numerose rivendicazioni portate avanti dal Sulpl in oltre trent'anni per migliorare le condizioni di sicurezza, benessere e riconoscimento del prezioso lavoro della Polizia Locale modenese, il sindacato lo ringrazia per la vicinanza e la militanza profusa'.