Prevenzione osteoporosi: Fondo Gasparini Casari in prima linea

Anche quest’anno Modena partecipa attivamente alla Giornata Nazionale contro l’Osteoporosi, in programma lunedì 20 ottobre, grazie all’iniziativa promossa dal Fondo dott. Mario Gasparini Casari APS, storicamente impegnato nella prevenzione delle fratture da fragilità legate all’osteoporosi.

L’evento si svolge in collaborazione con FEDIOS – Federazione Italiana Osteoporosi e Malattie dello Scheletro, IOF – International Osteoporosis Foundation, ANMAR – Associazione Nazionale Malati Reumatici, SIOMMMS – Società Italiana dell’Osteoporosi e delle Malattie del Metabolismo Minerale e dello Scheletro.

Presso la sede del Fondo, in via Canaletto Sud 88, Modena, centro convenzionato SIOMMMS, saranno offerte gratuitamente a tutta la cittadinanza valutazione clinica della salute delle ossa e densitometria ossea

Al centro dell’iniziativa, il forte richiamo alla responsabilità individuale e collettiva del Presidente del Fondo, dottor Carmelo Morrone, promotore di una cultura della prevenzione. 'La prevenzione dell’osteoporosi parte dalla consapevolezza: conoscere la salute delle proprie ossa significa prendersi cura del futuro. Invitiamo tutti i cittadini a cogliere questa opportunità gratuita di valutazione, perché un osso fragile può e deve essere intercettato in tempo. Ogni diagnosi precoce è un’occasione salvata'.

Sotto la guida del dottor Morrone, il Fondo Gasparini Casari si è affermato come punto di riferimento nella prevenzione dell’osteoporosi e nella riduzione del rischio di cadute e fratture nella popolazione fragile, grazie ad attività cliniche, campagne informative e partnership scientifiche con le principali realtà nazionali e internazionali del settore.

