Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena e Spilamberto, tre arresti dei carabinieri per furti nei supermercati

Modena e Spilamberto, tre arresti dei carabinieri per furti nei supermercati

Per le due donne obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’uomo non è stato destinatario di alcuna misura cautelare

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Nella serata di ieri i carabinieri di Modena hanno arrestato in flagranza di reato tre persone che avevano tentato di allontanarsi da supermercati di Modena e di Spilamberto, senza pagare merce prelevata di nascosto poco prima. Nel primo caso, una pattuglia di militari della Stazione di Spilamberto, con la collaborazione di una guardia particolare giurata, ha bloccato una coppia di giovani donne, con precedenti penali per reati predatori, uscite dalle casse automatiche con numerosi prodotti per la pulizia, abilmente occultati sotto i propri indumenti.
Nella seconda circostanza, a fermare un 38enne all’interno del supermercato Aldi di via Canaletto Sud a Modena sono stati, invece, i carabinieri della Sezione Radiomobile, intervenuti in ausilio ad un addetto alla vigilanza, il quale era stato minacciato e colpito dopo aver bloccato il suo tentativo di fuga, con generi alimentari asportati poco prima.
All’esito dell’udienza di convalida, nei confronti delle giovani donne è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre l’uomo non è stato destinatario di alcuna misura cautelare. La merce, del valore complessivo di 200 euro circa, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ciao Comunicazione, dai 158mila euro di affidamento diretto della Regione ai 20mila euro del Comune di Modena

Ciao Comunicazione, dai 158mila euro di affidamento diretto della Regione ai 20mila euro del Comune di Modena

Modena, Ghirlandina: luce e memoria

Modena, Ghirlandina: luce e memoria

Servizi di igiene ambientale: sciopero dipendenti Hera e Aimag

Servizi di igiene ambientale: sciopero dipendenti Hera e Aimag

Modena, l'assessore Venturelli: 'Ddl Valditara grave passo indietro'

Modena, l'assessore Venturelli: 'Ddl Valditara grave passo indietro'

Attentato a Ranucci, presidio del sindacato dei giornalisti di Modena

Attentato a Ranucci, presidio del sindacato dei giornalisti di Modena

Caro sindaco, educare all’amore non è compito della scuola ma della famiglia

Caro sindaco, educare all’amore non è compito della scuola ma della famiglia

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Tragedia al porto di Ravenna: autotrasportatore muore investito da un altro camion

Tragedia al porto di Ravenna: autotrasportatore muore investito da un altro camion

Modena, scappa in bicicletta e lancia a terra 91 dosi di droga: arrestato nigeriano

Modena, scappa in bicicletta e lancia a terra 91 dosi di droga: arrestato nigeriano

Ndrangheta, maxi sequestro tra Bologna e Ravenna a imprenditore calabrese

Ndrangheta, maxi sequestro tra Bologna e Ravenna a imprenditore calabrese

Minorenni picchiati e rapinati sui bus e all'uscita di scuola: in carcere un 20enne per 9 colpi

Minorenni picchiati e rapinati sui bus e all'uscita di scuola: in carcere un 20enne per 9 colpi