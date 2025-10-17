Nella serata di ieri i carabinieri di Modena hanno arrestato in flagranza di reato tre persone che avevano tentato di allontanarsi da supermercati di Modena e di Spilamberto, senza pagare merce prelevata di nascosto poco prima. Nel primo caso, una pattuglia di militari della Stazione di Spilamberto, con la collaborazione di una guardia particolare giurata, ha bloccato una coppia di giovani donne, con precedenti penali per reati predatori, uscite dalle casse automatiche con numerosi prodotti per la pulizia, abilmente occultati sotto i propri indumenti.
Nella seconda circostanza, a fermare un 38enne all’interno del supermercato Aldi di via Canaletto Sud a Modena sono stati, invece, i carabinieri della Sezione Radiomobile, intervenuti in ausilio ad un addetto alla vigilanza, il quale era stato minacciato e colpito dopo aver bloccato il suo tentativo di fuga, con generi alimentari asportati poco prima.
All’esito dell’udienza di convalida, nei confronti delle giovani donne è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre l’uomo non è stato destinatario di alcuna misura cautelare. La merce, del valore complessivo di 200 euro circa, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.
Modena e Spilamberto, tre arresti dei carabinieri per furti nei supermercati
Per le due donne obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’uomo non è stato destinatario di alcuna misura cautelare
Nella serata di ieri i carabinieri di Modena hanno arrestato in flagranza di reato tre persone che avevano tentato di allontanarsi da supermercati di Modena e di Spilamberto, senza pagare merce prelevata di nascosto poco prima. Nel primo caso, una pattuglia di militari della Stazione di Spilamberto, con la collaborazione di una guardia particolare giurata, ha bloccato una coppia di giovani donne, con precedenti penali per reati predatori, uscite dalle casse automatiche con numerosi prodotti per la pulizia, abilmente occultati sotto i propri indumenti.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Ciao Comunicazione, dai 158mila euro di affidamento diretto della Regione ai 20mila euro del Comune di Modena
Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti
Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra
Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale
Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellatoArticoli Recenti
Tragedia al porto di Ravenna: autotrasportatore muore investito da un altro camion
Modena, scappa in bicicletta e lancia a terra 91 dosi di droga: arrestato nigeriano
Ndrangheta, maxi sequestro tra Bologna e Ravenna a imprenditore calabrese
Minorenni picchiati e rapinati sui bus e all'uscita di scuola: in carcere un 20enne per 9 colpi