'L’associazione Stampa Modenese esprime solidarietà al collega di Report Sigfrido Ranucci, e profondo sgomento per il vile attentato che lo ha colpito'. Così, in una nota il sindacato dei giornalisti modenese.
'Intimidire in modo così spregevole Sigfrido Ranucci e la Redazione di Report significa compromettere la libertà di stampa e attaccare tutti coloro che fanno informazione e giornalismo d’inchiesta.
Per questo motivo, l’associazione stampa Modenese insieme ad Aser- associazione stampa dell’Emilia-Romagna e al comitato di redazione della Rai Tgr Emilia-Romagna organizza un presidio per questa sera alle 18 in piazza torre, davanti al sacrario dei caduti della Ghirlandina. Tutti i colleghi e le colleghe e la cittadinanza sono invitati a partecipare. Vogliamo essere anche noi la scorta di Sigfrido e stare dalla parte di tutti coloro che lavorano per un’informazione libera in Italia'.
Attentato a Ranucci, presidio del sindaco dei giornalisti di Modena
Questa sera alle 18 in piazza torre, davanti al sacrario dei caduti della Ghirlandina
