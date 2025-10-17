Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Attentato a Ranucci, presidio del sindaco dei giornalisti di Modena

Attentato a Ranucci, presidio del sindaco dei giornalisti di Modena

Questa sera alle 18 in piazza torre, davanti al sacrario dei caduti della Ghirlandina

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

'L’associazione Stampa Modenese esprime solidarietà al collega di Report Sigfrido Ranucci, e profondo sgomento per il vile attentato che lo ha colpito'. Così, in una nota il sindacato dei giornalisti modenese.
'Intimidire in modo così spregevole Sigfrido Ranucci e la Redazione di Report significa compromettere la libertà di stampa e attaccare tutti coloro che fanno informazione e giornalismo d’inchiesta.
Per questo motivo, l’associazione stampa Modenese insieme ad Aser- associazione stampa dell’Emilia-Romagna e al comitato di redazione della Rai Tgr Emilia-Romagna organizza un presidio per questa sera alle 18 in piazza torre, davanti al sacrario dei caduti della Ghirlandina. Tutti i colleghi e le colleghe e la cittadinanza sono invitati a partecipare. Vogliamo essere anche noi la scorta di Sigfrido e stare dalla parte di tutti coloro che lavorano per un’informazione libera in Italia'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Attentato, bomba fa esplodere le auto del giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua casa

Attentato, bomba fa esplodere le auto del giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua casa

Caro sindaco, educare all’amore non è compito della scuola ma della famiglia

Caro sindaco, educare all’amore non è compito della scuola ma della famiglia

‘Stop educazione affettiva a scuola? E’ un Governo oscurantista’

‘Stop educazione affettiva a scuola? E’ un Governo oscurantista’

Modena Volley, grande festa al PalaPanini: la nuova stagione parte tra entusiasmo e ambizione

Modena Volley, grande festa al PalaPanini: la nuova stagione parte tra entusiasmo e ambizione

'Modena, l'insicurezza dilagante è un freno per ogni tipo di attività'

'Modena, l'insicurezza dilagante è un freno per ogni tipo di attività'

Gestione Caffè del Teatro, tra le offerte presentate rispunta il nome di Corrado Faglioni

Gestione Caffè del Teatro, tra le offerte presentate rispunta il nome di Corrado Faglioni

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Influenza: lo scorso anno in Emilia-Romagna 60 casi gravi e 12 morti, di cui la metà vaccinati e la metà no

Influenza: lo scorso anno in Emilia-Romagna 60 casi gravi e 12 morti, di cui la metà vaccinati e la metà no

Commissione COVID, interviene la Prof. Gismondo: 'Smascheriamo gli errori per non ripeterli'

Commissione COVID, interviene la Prof. Gismondo: 'Smascheriamo gli errori per non ripeterli'

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Trappola per spacciatori al parco XXII aprile: pusher arrestato, il giudice dispone il divieto di dimora

Trappola per spacciatori al parco XXII aprile: pusher arrestato, il giudice dispone il divieto di dimora