Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Omicidio stanotte in via Emilio Roncaglia a Modena. La tragedia si è consumata al primo piano dell'edificio al numero civico 15, palazzina signorile nella zona di via Moreali.
I carabinieri, giunti nella notte sul posto, sono ancora all'interno del palazzo per i rilievi e per raccogliere le testimonianze dei presenti. A quanto pare all'interno dell'appartamento si sarebbe consumata una lite tra due stranieri, uno dei quali vive nell'alloggio in affitto. Al culmine della lite, intorno all'una, uno dei due è stato accoltellato gravemente. Uscito in strada insanguinato e barcollando, ha percorso nella notte il viale fino alla rotatoria tra via Muratori e Trento Trieste, dove si sarebbe accasciato a terra senza vita. I vicini testimoniano di aver udito nelle settimane scorse frequenti liti tra i due stranieri, a quanto pare l'appartamento era stato preso in affitto solo da alcuni mesi. Lo stabile è anche sede di Civica 15a, il Circolo Arci di cittadinanza partecipativa di Modena. Gli uffici si trovano a piano terra, locali non coinvolti nella tragedia avvenuta, come detto, nell'appartamento al primo piano.
