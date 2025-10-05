Modena, perchè il sindaco non condanna il blocco squadrista della tangenziale?
Il sindaco ha appoggiato un sindacalista che ha bloccato chi andava a lavorare, senza spendere una parola per i cittadini
Il sindaco ha appoggiato un sindacalista che ha bloccato chi andava a lavorare, senza spendere una parola per i cittadini
sono un modenese arrabbiato e schifato, da questo sindaco romano che vive a Bologna, rimasto bloccato in tangenziale per colpa di una minoranza fascista che ha disatteso il percorso concordato, per bloccare la città.
Nessuna parola dal 'gentil' Mezzetti che per l'ennesima volta si disinteressa della maggioranza dei cittadini per mera propaganda politica, quindi dopo aver giustificato i minori che derubano e picchiano i coetanei più abbienti, dopo averlo visto in piazza Matteotti, lui tesserato all'Anpi, a fianco di foto del nazista Banderas e bandiere ucraine con le rune, lo ritroviamo a non spendere una parola contro il blocco squadrista della tangenziale.
Ringrazio ancora i modenesi che ci hanno messo in mano a questo personaggio che ha appoggiato un sindacalista che ha bloccato chi andava a lavorare, senza spendere una parola per i cittadini che amministra vessati da questa manifestazione.
Il tracollo di questa povera città continua.
Vergogna.
Stefano Gatti
Grazie della sua lettera. Credo che i fatti vadano distinti. Le posizioni politiche (sul conflitto ucraino) o ideologiche (l'approccio al tema sicurezza) espresse in alcune circostanze dal sindaco, si possono non condividere ma vanno comunque inserite all'interno dell'operato generale della giunta che credo sia più corretto giudicare in modo globale, tenendo conto della complessità dei temi.
Giuseppe Leonelli
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Parco Resistenza a Modena, alberi appena messi a dimora dai volontari 'fatti fuori' per piantare i 'bimbalberi'
Rifiuti Modena, multata per una leggerezza mentre in città regna il degrado
Modena, il green senza logica: in via Araldi si tagliano alberi per dar spazio a pergolati fotovoltaici
Modena, il verde dove non ti aspetti... Macchè degrado è antropologia visivaArticoli Recenti
Stupro, il Pd ricorre al patriarcato e sfuma la responsabilità del carnefice
'Al mio segnale scatenate l'inferno': così i leader Pro-Pal hanno guidato la folla
Sicurezza a Modena, dalla palazzina Pucci un grido d'aiuto: maggioranza assente
Che figuraccia il sindaco di Reggio, ma il Pd applaude... E a Modena la presa in giro continua