Modena, stasera al Braglia arriva la neopromossa Entella
L’Entella ha giocato al Braglia cinque volte: nei precedenti ci sono 2 vittorie del Modena, 1 pareggio e 2 vittorie dei liguri
L’Entella ha giocato al Braglia cinque volte: nei precedenti ci sono 2 vittorie del Modena, 1 pareggio e 2 vittorie dei liguri, consecutive, che coincidono con gli ultimi due precedenti: 1 a 0 il 28.11.25 (serie B) e 2 a 1 il 25.9.21 (serie C) per i liguri. Il Modena non batte l’Entella al Braglia dal 11.4.2015, campionato di serie B, finì 2 a 0 per i gialli.
L’Entella ha giocato finora in trasferta 3 volte, conquistando un solo punto a fronte di un pareggio e 2 sconfitte, condite da 2 reti segnate e 5 subite; la neopromossa arriva dal pareggio interno con il Bari per 2 a 2 nel turno infrasettimanale, e scenderà al Braglia in cerca di punti importanti.
Dopo il pareggio di Carrara, il Modena dovrà cercare di tornare alle vittoria, per proseguire nel ritmo assunto in questo inizio di campionato, e per ristabilire la legge del Braglia,
Per le scelte iniziali, il mister dovrebbe riproporre nel suo 3-5-2 quello che fino ad ora è apparso l’undici base, dopo il turnover di Carrara; davanti a Chichizola, spazio al trio Tonoli, Adorni, e uno tra Dellavalle e Nieling, con il primo fresco d convocazione con l’Under 21 e che appare favorito; linea a cinque composta da destra, da Zampano, Sersanti, Gerli, Santoro e Zanimacchia, anche se Pyythia scalpita per una maglia; viste le recenti prestazioni, davanti solo conferme per la coppia Gliozzi e Di Mariano, apparsi entrambi al momento imprescindibili, anche alla luce della prova assai opaca disputata da Mendes e Defrel nel turno infrasettimanale; in ogni caso il mister riserva le scelte definitive negli istanti che precedono il calcio di inizio.
Arbitra Turrini di Firenze, promosso quest’anno dalla serie C alla CAN A e B, alla sua terza direzione in serie B, con il quale il Modena non ha precedenti; i liguri hanno invece incrociato il fischietto toscano in 4 precedenti occasioni, totalizzando 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Calcio di inizio allo stadio Braglia domenica sera alle 19.30 davanti al pubblico delle grandi occasioni; Montagnani verso il sold-out, in arrivo anche circa un centinaio di tifosi ospiti.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc
