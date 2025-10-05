Modena, stasera al Braglia arriva la neopromossa Entella

Archiviato il primo turno infrasettimanale, il Modena chiude il trittico che precede la sosta, affrontando questa sera al Braglia la neopromossa Entella; partita nella quale il Modena deve puntare al bottino pieno, che lo rilancerebbe in testa alla classifica in solitaria, anche in vista del big match di Palermo dopo la sosta.L’Entella ha giocato al Braglia cinque volte: nei precedenti ci sono 2 vittorie del Modena, 1 pareggio e 2 vittorie dei liguri, consecutive, che coincidono con gli ultimi due precedenti: 1 a 0 il 28.11.25 (serie B) e 2 a 1 il 25.9.21 (serie C) per i liguri. Il Modena non batte l’Entella al Braglia dal 11.4.2015, campionato di serie B, finì 2 a 0 per i gialli.L’Entella ha giocato finora in trasferta 3 volte, conquistando un solo punto a fronte di un pareggio e 2 sconfitte, condite da 2 reti segnate e 5 subite; la neopromossa arriva dal pareggio interno con il Bari per 2 a 2 nel turno infrasettimanale, e scenderà al Braglia in cerca di punti importanti.Dopo il pareggio di Carrara, il Modena dovrà cercare di tornare alle vittoria, per proseguire nel ritmo assunto in questo inizio di campionato, e per ristabilire la legge del Braglia,che, come auspicato dal mister, dovrà diventare una fortezza inespugnabile difesa in campo dalle furie canarine, e sugli spalti dal tifo gialloblù; la vittoria contro l’Entella sarebbe un ulteriore e importante segnale al campionato, anche perché dopo la sosta il Modena sarà di scena a Palermo per il primo vero big match del suo campionato, e arrivarci da capolista avrebbe un enorme peso e valore sia per la classifica che per il morale; quella di stasera è dunque una ghiotta occasione che il Modena dovrà sapere cogliere al volo.Per le scelte iniziali, il mister dovrebbe riproporre nel suo 3-5-2 quello che fino ad ora è apparso l’undici base, dopo il turnover di Carrara; davanti a Chichizola, spazio al trio Tonoli, Adorni, e uno tra Dellavalle e Nieling, con il primo fresco d convocazione con l’Under 21 e che appare favorito; linea a cinque composta da destra, da Zampano, Sersanti, Gerli, Santoro e Zanimacchia, anche se Pyythia scalpita per una maglia; viste le recenti prestazioni, davanti solo conferme per la coppia Gliozzi e Di Mariano, apparsi entrambi al momento imprescindibili, anche alla luce della prova assai opaca disputata da Mendes e Defrel nel turno infrasettimanale; in ogni caso il mister riserva le scelte definitive negli istanti che precedono il calcio di inizio.Arbitra Turrini di Firenze, promosso quest’anno dalla serie C alla CAN A e B, alla sua terza direzione in serie B, con il quale il Modena non ha precedenti; i liguri hanno invece incrociato il fischietto toscano in 4 precedenti occasioni, totalizzando 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.Calcio di inizio allo stadio Braglia domenica sera alle 19.30 davanti al pubblico delle grandi occasioni; Montagnani verso il sold-out, in arrivo anche circa un centinaio di tifosi ospiti.