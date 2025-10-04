Sigle sindacali Usmia Carabinieri, Sulpl Emilia-Romagna e Siulp Modena promuovono per venerdì 10 ottobre a Modena un incontro formativo sugli accertamenti per alcol e stupefacenti alla guida. L'iniziativa si terrà dalle 9 alle 14 all'Auditorium Confcommercio di via Piave 125, con il patrocinio gratuito della Regione Emilia-Romagna.
La giornata si aprirà con i saluti di Roberto Butelli (Siulp Modena) e Luca Falcitano (Sulpl Emilia-Romagna, nella foto). I lavori saranno moderati da Alfonso Montalbano, segretario nazionale Usmia Carabinieri, e vedranno gli interventi di Maurizio Marchi sugli aspetti operativi, dell'avvocato Cosimo Zaccaria (foro di Modena) sugli aspetti difensivi e di Alessandra Silvestri, medico legale, sui profili sanitari.
L'incontro è riservato al personale delle Forze dell'ordine e polizia locale con prenotazione obbligatoria. 'L'obiettivo - spiegano i promotori - è quello di rafforzare la professionalità degli operatori e la collaborazione tra i diversi corpi, a tutela della sicurezza stradale'.
Alcol e stupefacenti alla guida: incontro formativo Sulpl, Siulp e Usmia
