Dilettanti, il punto sulle coppe dei modenesi

Dalla Eccellenza alla terza categoria, ecco gli accoppiamenti

COPPA ECCELLENZA

Queste le 16 qualificate agli ottavi del 12/11: Nibbiano, Brescello, Vianese, Cdr, Osteria Grande, Ars et Labor Ferrara, Mezzolara, Faenza, Pietracuta e le ripescate Pontenurese, Fiorenzuola, Terre di Castelli, Fabbrico, Zola, Massalombarda e una fra Santarcangelo e Mesola (pari in tutto).

COPPA PROMOZIONE

Gli accoppiamenti del primo turno (15/10): Castelnuovo-Montombraro, Medolla SF-V.Camposanto, Sanmichelese-Maranello, Solierese-United Carpi,V.Castelfranco-La Pieve.

COPPA PRIMA

Secondo turno (8/10): Cavezzo-Mirandolese, Colombaro-Polinago, Valsa Savignano-Spilamberto, Modenese-Campeginese, Nonantola-Ravarino, Novellara-S.Damaso, Appennino-Anzolavino.

COPPA SECONDA

I quarti si giocano il 29/10, semifinali e finale in campo neutro (entrambe le finaliste sono ammesse alla fase regionale).

COPPA TERZA

Gli accoppiamenti degli ottavi di mercoledì 22 ottobre alle 20.30: Cimone-Serramazzoni, Eagles V. Ancora-Montefiorino, Union81-Academy, Junior Fiorano-A. Solignano, Castelfranco-Manzolino, Sozzigalli-Roveretana, Monari Nasi San Damaso U21-Baracca Beach, Ganaceto - Monari Nasi.
Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

