Sciopero per Gaza, tangenziale bloccata a Modena. Il Pd: 'Stiamo coi manifestanti'
Il segretario Menozzi: 'C'eravamo anche noi con il deputato Vaccari, il consigliere Sabattini, il sindaco Paradisi e Rossella Caci'
Così Marika Menozzi, segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena, sul corteo di questa mattina e il blocco della tangenziale.
'Siamo con le lavoratrici e i lavoratori, le studentesse e gli studenti, le donne e gli uomini di ogni età e condizione che oggi, così come ieri, e come nei prossimi giorni, riempiranno le città con presidi e cortei, per far sentire la propria voce, chiedere al Governo italiano di prendere una posizione molto più netta rispetto al massacro in corso a Gaza, e perché si muova per riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina.
