Coop Alleanza 3.0: alla guida torna un uomo, Luca Zaccherini nuovo Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0 ha annunciato l’avvicendamento alla Direzione Generale. Milva Carletti, entrata in Cooperativa alla fine del 2020 come Direttrice Corporate e assunto poi il ruolo di Direttrice Generale, lascia il suo incarico. Carletti ha portato a compimento un complesso piano di risanamento della cooperativa che, a valle della fusione, si era trovata a fronteggiare risultati non positivi e complessità finanziarie. Milva Carletti ha contribuito a porre così le basi per la crescita e lo sviluppo dell'azienda, che sotto la sua guida ha raggiunto importanti risultati anche in ambito commerciale, a vantaggio dei soci e consumatori, di welfare e sostenibilità, portandola in utile un anno prima di quanto previsto dal piano industriale e confermando il risultato positivo anche nel 2024.L’uscita di Milva Carletti - si legge in una nota della cooperativa - chiude quindi un percorso virtuoso della Cooperativa e si inserisce nell’ambito di un progetto più complessivo di rivisitazione della governance della stessa, progetto più volte esplicitato già dal momento dell’insediamento dell’attuale Presidenza.Ritrovati risultati positivi (il 2024 si è chiuso con vendite a insegna a 5,7 miliardi e utile di esercizio a 11 milioni, mentre a livello di Gruppo l’utile è stato di 18milioni) e ulteriormente rafforzata, Coop Alleanza 3.0 entra così in una nuova fase di sviluppo e investimenti.Ad accompagnare la Cooperativa in questa nuova e ambiziosa stagione, insieme al Presidente Domenico Trombone e all’intera squadra manageriale, sarà Luca Zaccherini, manager che vanta una pluriennale esperienza maturata in gruppi di primario standing in diverse industries di matrice industriale, finanziaria e di servizi, ricoprendo ruoli di Amministratore Delegato e Direttore Esecutivo.“L’ingresso di Luca Zaccherini porta nella Cooperativa un capitale di competenze ed esperienze di altissimo spessore. Al neo Direttore Generale spetterà il compito di guidare la Cooperativa nel percorso di rilancio e rafforzamento sul mercato, perseguendo gli obiettivi di crescita della Gestione Caratteristica che la Cooperativa si è data. Potrà contare sul supporto mio personale, di tutto il Consiglio di Amministrazione e – sono certo - di ognuna delle oltre 16.000 persone che ogni giorno contribuiscono ai risultati di Coop Alleanza 3.0” – ha dichiarato Domenico Trombone, Presidente di Coop Alleanza 3.0. “A Milva Carletti, che nei 5 anni in Coop Alleanza 3.0 ha lavorato con competenza e dedizione straordinarie, aiutando la cooperativa a raggiungere risultati che le consentono oggi di guardare al futuro forte di una maggiore solidità ed efficienza, vanno imiei più sinceri ringraziamenti e quelli di tutta la cooperativa, unitamente ai migliori auguri per i suoi nuovi traguardi professionali”.Luca Zaccherini, Direttore Generale designato di Coop Alleanza 3.0 ha dichiarato: “È per me motivo di grande orgoglio poter contribuire alla crescita della Cooperativa. Sono conscio del fatto che, dopo un importante periodo di risanamento, ci aspetta la grande sfida di conquistare nuove quote in un mercato sempre più difficile e competitivo. Portando la mia esperienza nella Cooperativa, confido di poter dare un contributo determinante per creare valore per coloro che sono i motori che rendono Coop Alleanza 3.0 uno straordinario modello per il tessuto economico e sociale del nostro Paese: i soci, i clienti e le persone che lavorano con noi”.