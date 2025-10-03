Coop Alleanza 3.0: alla guida torna un uomo, Luca Zaccherini nuovo Direttore Generale
Subentra a Milva Carletti che chiude il suo mandato dopo 5 anni e avere portato a termine un piano di risanamento dopo le difficoltà finanziarie seguite alla fusione
Ritrovati risultati positivi (il 2024 si è chiuso con vendite a insegna a 5,7 miliardi e utile di esercizio a 11 milioni, mentre a livello di Gruppo l’utile è stato di 18
“L’ingresso di Luca Zaccherini porta nella Cooperativa un capitale di competenze ed esperienze di altissimo spessore. Al neo Direttore Generale spetterà il compito di guidare la Cooperativa nel percorso di rilancio e rafforzamento sul mercato, perseguendo gli obiettivi di crescita della Gestione Caratteristica che la Cooperativa si è data. Potrà contare sul supporto mio personale, di tutto il Consiglio di Amministrazione e – sono certo - di ognuna delle oltre 16.000 persone che ogni giorno contribuiscono ai risultati di Coop Alleanza 3.0” – ha dichiarato Domenico Trombone, Presidente di Coop Alleanza 3.0. “A Milva Carletti, che nei 5 anni in Coop Alleanza 3.0 ha lavorato con competenza e dedizione straordinarie, aiutando la cooperativa a raggiungere risultati che le consentono oggi di guardare al futuro forte di una maggiore solidità ed efficienza, vanno i
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli
Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione
Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umiliaArticoli Recenti
Flotilla: liberati i 4 parlamentari italiani fermati da Israele
No a bandiere della Palestina sulla Ghirlandina
Il Comune di Castelfranco espone la bandiera della Palestina alle finestre del Teatro comunale
Sciopero per la Flotilla a Modena