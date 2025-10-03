Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Flotilla: liberati i 4 parlamentari italiani fermati da Israele

Lo ha detto l'ambasciatore di Italia in Israele, Luca Ferrari, impegnato ora per liberare gli altri attivisti italiani

Sono stati liberati dalle autorità di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. 'Ho parlato con i quattro parlamentari italiani rilasciati dalle autorità israeliane e gli altri attivisti italiani della Flotilla ad Ashdod, stanno tutti bene, non c'è stato alcun maltrattamento'.
Lo ha detto l'ambasciatore di Italia in Israele, Luca Ferrari. 'Il console italiano sta per incontrare a breve gli attivisti a Ketziot. Le autorità italiane si stanno adoperando per far rilasciare tutti gli altri italiani'.

Nella foto, Luca Ferrari ambasciatore italiano in Israele

Sciopero per la Flotilla a Modena

E la cantante Elisa piange a dirotto sui social per la Flotilla bloccata

Il ministro Israeliano: 'La provocazione Flotilla-Hamas si è conclusa, per gli attivisti o espulsione o carcere'

Flotilla, così il dissenso si auto-ridicolizza

Flotilla, tutti a bordo del potere, tutti giù a picco gli altri

Marco Croatti chiede aiuto all'Italia: 'Sono stato rapito da Israele'

Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Il Comune di Castelfranco espone la bandiera della Palestina alle finestre del Teatro comunale

Emergenza Urgenza Vignola, il sì del sindaco al piano Ausl ma con mille dubbi

Stupro a San Damaso: 'Cattura del responsabile ed espulsione immediata'. Gasparri presenta interrogazione

