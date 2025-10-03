“La Ghirlandina si chiama Torre Civica dei Modenesi perché rappresenta tutti, non una parte politica.”
Edoardo Baccarini, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, già intervenuto dopo lo sciopero pro-Palestina a Modena, per criticare l’esposizione della bandiera palestinese dalla torre simbolo della città, rilancia l'appello in vista delle manifestazioni di oggi.
“È un gesto inaccettabile. Un monumento storico, patrimonio UNESCO, non può essere strumentalizzato per battaglie ideologiche. È una mancanza di rispetto verso la città e la sua identità.”
Baccarini punta anche il dito sul contenuto della manifestazioni pro-Pal: “Nessun accenno agli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. Dimenticare vittime civili e parlare di pace è ipocrisia.”
Quanto accade in altre città italiane dimostra che il clima attorno a queste iniziative rischia di degenerare. “Serve più responsabilità. La solidarietà non può trasformarsi in un pretesto per legittimare odio o divisioni. E i simboli di Modena vanno tutelati, non usati.”
No a bandiere della Palestina sulla ghirlandina
Baccarini (Forza Italia Giovani Modena): “Grave esporre la bandiera palestinese dalla Ghirlandina. È il simbolo della città, non di una parte
“La Ghirlandina si chiama Torre Civica dei Modenesi perché rappresenta tutti, non una parte politica.”
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli
Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione
Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umiliaArticoli Recenti
Il Comune di Castelfranco espone la bandiera della Palestina alle finestre del Teatro comunale
Sciopero per la Flotilla a Modena
Emergenza Urgenza Vignola, il sì del sindaco al piano Ausl ma con mille dubbi
Stupro a San Damaso: 'Cattura del responsabile ed espulsione immediata'. Gasparri presenta interrogazione