No a bandiere della Palestina sulla ghirlandina

“La Ghirlandina si chiama Torre Civica dei Modenesi perché rappresenta tutti, non una parte politica.”

Edoardo Baccarini, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, già intervenuto dopo lo sciopero pro-Palestina a Modena, per criticare l’esposizione della bandiera palestinese dalla torre simbolo della città, rilancia l'appello in vista delle manifestazioni di oggi.



“È un gesto inaccettabile. Un monumento storico, patrimonio UNESCO, non può essere strumentalizzato per battaglie ideologiche. È una mancanza di rispetto verso la città e la sua identità.”



Baccarini punta anche il dito sul contenuto della manifestazioni pro-Pal: “Nessun accenno agli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. Dimenticare vittime civili e parlare di pace è ipocrisia.”



Quanto accade in altre città italiane dimostra che il clima attorno a queste iniziative rischia di degenerare. “Serve più responsabilità. La solidarietà non può trasformarsi in un pretesto per legittimare odio o divisioni. E i simboli di Modena vanno tutelati, non usati.”

