Stupro a San Damaso: 'Cattura del responsabile ed espulsione immediata'. Gasparri presenta interrogazione

Giacobazzi e Platis (Forza Italia): 'Serve uno sforzo eccezionale da parte di tutti per restituire sicurezza e serenità ai modenesi'

Giacobazzi e Platis (Forza Italia): 'Serve uno sforzo eccezionale da parte di tutti per restituire sicurezza e serenità ai modenesi'

'La violenta aggressione a sfondo sessuale avvenuta a San Damaso ai danni di una donna lungo il percorso natura è un fatto di una gravità inaudita. Una violenza vile, che colpisce tutti e che richiede da parte delle istituzioni una risposta ferma e dura. La stessa che abbiamo chiesto in occasione della recente violenza a Magreta. Non possiamo abituarci a tale violenza'. Lo dichiara Piergiulio Giacobazzi, consigliere e coordinatore provinciale di Forza Italia. 'A nome mio del partito che rappresento esprimo la massima solidarietà alla vittima della brutale aggressione. Non possiamo continuare ad assistere in silenzio a reati che generano insicurezza e paura, spesso commessi da soggetti stranieri. È arrivato il momento di adottare strumenti più incisivi ed espellere immediatamente chiunque si renda responsabile di reati, a maggior ragione se gravi come questo. Chi continua a difendere questa immigrazione senza se e senza ma fa parte del problema'.
'È inaccettabile quanto accaduto a Modena, lungo il percorso natura di San Damaso - gli fa eco il vicecoordinatore regionale Antonio Platis -. Colpisce la sconcertante brutalità con cui una donna è stata aggredita: fatta cadere, abusata e quasi strangolata. Scene che ricordano Arancia Meccanica, una violenza orribile e inaudita, consumata mentre la vittima era semplicemente a passeggio nelle campagne modenesi.
Alla solidarietà verso la donna aggredita deve seguire una risposta forte e decisa delle istituzioni. Non è il primo episodio che si registra a Modena e rischia di non essere nemmeno l’ultimo se non si interviene con fermezza. Troppi anni di lassismo, buonismo e un’integrazione “al contrario” hanno prodotto questi frutti avvelenati. Oggi mi sono confrontato con il nostro capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri, che ha confermato la presentazione di un’interrogazione parlamentare urgente ai Ministri dell’Interno e della Giustizia sul caso. Il Governo ha già messo a disposizione strumenti importanti che, purtroppo, non sempre vengono utilizzati dal territorio. Ora serve uno sforzo eccezionale da parte di tutti per restituire sicurezza e serenità ai modenesi, che dopo questo ennesimo episodio la stanno perdendo sempre di più'.
