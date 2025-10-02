Stupro a San Damaso: 'Cattura del responsabile ed espulsione immediata'. Gasparri presenta interrogazione
Giacobazzi e Platis (Forza Italia): 'Serve uno sforzo eccezionale da parte di tutti per restituire sicurezza e serenità ai modenesi'
'È inaccettabile quanto accaduto a Modena, lungo il percorso natura di San Damaso - gli fa eco il vicecoordinatore regionale Antonio Platis -. Colpisce la sconcertante brutalità con cui una donna è stata aggredita: fatta cadere, abusata e quasi strangolata. Scene che ricordano Arancia Meccanica, una violenza orribile e inaudita, consumata mentre la vittima era semplicemente a passeggio nelle campagne modenesi.
