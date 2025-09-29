Caos Tpl scuole Superiori, Platis (Fi): 'Diritto allo studio messo a rischio'
'Intanto il Comune di Modena, agli atti, non ha ancora assegnato il dirigente Roberto Bolondi ad Amo'
'In particolare – prosegue Platis – ho ricevuto segnalazioni puntuali dai genitori di Nonantola e di Mirandola, in merito a corse strapiene, tempi di percorrenza lunghissimi e servizio a singhiozzo. Siamo al paradosso che le famiglie debbano continuamente adattarsi alla qualità del servizio di Seta. Un vero e proprio vulnus al diritto allo studio. Oramai – mi riferisce un genitore – siamo di fronte ad una liturgia ipocrita che si ripete ogni anno. Il suo secondo figlio ha iniziato il ciclo di studi alle Superiori e rimangono gli stessi problemi che ho avuto con il primo. Le proposte di cambiare gli orari sono sempre nel cassetto e siamo fermi ad un modello arroccato su se stesso'.
'Il trasporto pubblico locale riceve sistematicamente cospicui finanziamenti, ma il servizio rimane del tutto insoddisfacente.
Sulla vicenda intervengono anche i capigruppo Monica Contursi e Antonio Tirabassi, rispettivamente di Nonantola e Mirandola.
