Wael Al-Dahdouh cittadino onorario di Modena, l'On. Ascari rivendica la proposta

Wael Al-Dahdouh cittadino onorario di Modena, l'On. Ascari rivendica la proposta

La parlamentare Stefania Ascari: 'Grazie a Massimo Mezzetti per avere accolto e portato avanti la proposta da me avanzata

1 minuto di lettura
“Desidero esprimere, a nome mio e di tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle di Modena, un sentito ringraziamento al Sindaco Mezzetti per aver accolto e portato avanti la proposta da me avanzata di conferire la cittadinanza onoraria della nostra città a Wael Al-Dahdouh, capo redattore di Al Jazeera a Gaza'.

 

Così la deputata M5S Stefania Ascari, che nei mesi scorsi ha ospitato il giornalista Wael Al Dahdouh anche alla Camera dei Deputati per un’iniziativa con l’intergruppo parlamentare per la Pace tra Palestina e Israele e presente all'incontro del luglio scorso in Municipio a Modena, ha commentato la proposta che il sindaco porterà in Consiglio Comunale e della quale lei e il Movimento 5 stelle rivendicano la 'paternità'

 

'Al-Dahdouh, che abbiamo avuto il piacere di ospitare a Modena lo scorso luglio su iniziativa del Movimento 5 Stelle con l’assessore Vittorio Ferraresi e il consigliere Giovanni Silingardi, è una delle voci più autorevoli del giornalismo palestinese. Durante i bombardamenti israeliani ha pagato un prezzo umano altissimo: ha perso la moglie, tre figli e numerosi familiari e amici. Nonostante questo dolore immenso, ha continuato a raccontare al mondo la realtà della popolazione civile di Gaza, difendendo fino all’ultimo la libertà di stampa.
Il nostro ringraziamento va al Sindaco che ha raccolto la nostra richiesta e condiviso una scelta di civiltà che rende onore a Modena e alla sua comunità.” - ha affermato l'Onorevole Stefania Ascari

 

