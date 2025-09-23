Caso Amo, Menozzi e Lenzini (Pd): 'Inorriditi dallo squadrismo di Fdi'
I vertici Pd contro il contenuto dei cartelli fatti affiggere da Fratelli d’Italia per la città
“Una campagna che non è offensiva solo per la comunità del Partito Democratico, fatta di uomini e donne che si impegnano per il bene delle persone e del proprio territorio - proseguono Menozzi e Lenzini - ma lo è anche per il lavoro quotidiano della Magistratura e delle forze dell'ordine'. Così il segretario provinciale Pd Marika Menozzi e il segretario cittadino del Partito Democratico Diego Lenzini -
'Solo chi non prova vergogna può titolare “Caro Pd, dove sono finiti i 500mila euro?' - proseguono i segretari dem, ribadendo che - il nostro è il partito che da subito e per primo ha chiesto il ripristino della legalità e che fosse fatta piena luce su quanto avvenuto.
'Il rispetto delle Istituzioni, della magistratura, delle forze dell'ordine ci impongono di attendere che la giustizia faccia il suo corso - ricordano - FDI offende il lavoro quotidiano della Magistratura e delle forze dell'ordine che evidentemente sono in grado di difendere solo a parole. Siamo indignati da questa politica da quattro soldi e da questa bassezza morale rappresentata da FDI e riteniamo che Modena meriti di più - attaccano i segretari - quanta ipocrisia in chi ha in parlamento persone condannate in via definitiva per aver rubato soldi pubblici e di cui anche i dirigenti modenesi non vogliono chiedere conto. Nulla dicono della Ministra Santanchè ma inventano legami tra il PD e la sparizione di soldi pubblici. Noi non chiediamo conto a loro per i loro esponenti nazionali, ma lo facciamo direttamente alla Magistratura, perché siamo abituati a rispettare le Istituzioni - concludono - continueremo a rappresentare e a difendere una politica diversa che non avvelena i pozzi e genera odio, valutando le opportune iniziative legali da intraprendere a riguardo.
