Si è da poco concluso il congresso modenese di Europa Verde con l'elezione dei due portavoce provinciali e degli organismi dirigenti di alcune sedi comunali e della provincia. Analogo percorso interesserà, fra poche settimane, anche Sinistra Italiana che celebrerà la nascita di 4-5 circoli di territorio e darà vita alla Federazione provinciale di Modena.
Stamattina l'Assemblea provinciale di Europa Verde-Verdi Modena ha eletto Giorgia Bartoli e Antonio Lo Fiego come nuovi co-portavoce. 'A Giorgia e Antonio le mie più vive congratulazioni e l'augurio di buon lavoro per dare forza e prospettiva alla loro forza politica e ad Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) - scrive il consigliere regionale Paolo Trande -. La felice intuizione di coniugare le battaglie per la giustizia sociale, climatica e per la pace, valori fondativi di AVS, che ci vede uniti elettoralmente con buoni risultati a Modena, in Regione e nel Paese, sono sicuro che anche grazie a voi, vedrà un ulteriore scatto nel senso della unità politica 'rosso-verde' e nel senso della costruzione di una alternativa progressista, democratica ed ecologista alla destra nazionalista e regressiva. In un mondo dilaniato dalle guerre, dalle disuguaglianze e alle prese con gli effetti ambientali e sanitari del cambiamento climatico il nostro cammino di cambiamento non può che essere comune'.
Modena, Giorgia Bartoli e Antonio Lo Fiego nuovi portavoce dei Verdi
Analogo percorso interesserà, fra poche settimane, anche Sinistra Italiana che celebrerà la nascita di 4-5 circoli di territorio
Si è da poco concluso il congresso modenese di Europa Verde con l'elezione dei due portavoce provinciali e degli organismi dirigenti di alcune sedi comunali e della provincia. Analogo percorso interesserà, fra poche settimane, anche Sinistra Italiana che celebrerà la nascita di 4-5 circoli di territorio e darà vita alla Federazione provinciale di Modena.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Minori stranieri non accompagnati: Governo Meloni nasconde gli arrivi e taglia brutalmente i fondi'
Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli
Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione
Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera
'Modena, ruota panoramica chiusa da Procura di Torino: che controlli ha fatto Modenamoremio?'Articoli Recenti
Wael Al-Dahdouh cittadino onorario di Modena: l'On. Ascari rivendica la proposta
'Vignola, la fuga di sindaco, giunta e consiglieri Pd dalla commissione alla sanità è vergognosa'
Modena, Giacobazzi contro Francesca Albanese: 'Lontana da qualunque imparzialità'
'Compagni mobilitatevi, la solidarietà a me non basta'