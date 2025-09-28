Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, Giorgia Bartoli e Antonio Lo Fiego nuovi portavoce dei Verdi

Analogo percorso interesserà, fra poche settimane, anche Sinistra Italiana che celebrerà la nascita di 4-5 circoli di territorio

Si è da poco concluso il congresso modenese di Europa Verde con l'elezione dei due portavoce provinciali e degli organismi dirigenti di alcune sedi comunali e della provincia. Analogo percorso interesserà, fra poche settimane, anche Sinistra Italiana che celebrerà la nascita di 4-5 circoli di territorio e darà vita alla Federazione provinciale di Modena.
Stamattina l'Assemblea provinciale di Europa Verde-Verdi Modena ha eletto Giorgia Bartoli e Antonio Lo Fiego come nuovi co-portavoce. 'A Giorgia e Antonio le mie più vive congratulazioni e l'augurio di buon lavoro per dare forza e prospettiva alla loro forza politica e ad Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) - scrive il consigliere regionale Paolo Trande -. La felice intuizione di coniugare le battaglie per la giustizia sociale, climatica e per la pace, valori fondativi di AVS, che ci vede uniti elettoralmente con buoni risultati a Modena, in Regione e nel Paese, sono sicuro che anche grazie a voi, vedrà un ulteriore scatto nel senso della unità politica 'rosso-verde' e nel senso della costruzione di una alternativa progressista, democratica ed ecologista alla destra nazionalista e regressiva. In un mondo dilaniato dalle guerre, dalle disuguaglianze e alle prese con gli effetti ambientali e sanitari del cambiamento climatico il nostro cammino di cambiamento non può che essere comune'.

