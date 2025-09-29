Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Elezioni Marche, non c'è partita: vince il centrodestra, Acquaroli confermato

Il candidato per il centrodestra e governatore uscente, supera il 51% battendo così il rivale, l'ex sindaco di Pesaro, l’europarlamentare del Pd Matteo Ricci

'Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente'. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. 'Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro'.
Il candidato per il centrodestra e governatore uscente, supera il 51% battendo così il rivale, l'ex sindaco di Pesaro, l’europarlamentare del Pd Matteo Ricci, sostenuto dal centrosinistra insieme al M5S, che invece si ferma sopra il 45%.
'Ho chiamato Acquaroli per congratularmi - fa sapere Ricci -. Amarezza per aver ricevuto l’avviso di garanzia in piena campagna elettorale che è stato strumentalizzato'.

