Modena, Giacobazzi contro Francesca Albanese: 'Lontana da qualunque imparzialità'

'L'incontro del sindaco ha il significato di esprimere vicinanza alla dottoressa Albanese, a maggior ragione dopo le pesanti sanzioni inflitte dagli Stati Uniti che l'hanno inserita nella lista delle persone segnalate per sospette attività di terrorismo, per il solo fatto di aver collaborato con la Corte Penale Internazionale e per le sue denunce pubbliche come difensore dei diritti umani e del diritto internazionale' - si legge in una nota del Comune. Il sindaco ha omaggiato Francesca Albanese con un “Grosso” d'argento, la prima moneta coniata dalla comunità modenese nel 1226.
All'incontro di ieri hanno partecipato anche i deputati Stefano Vaccari e Stefania Ascari e i consiglieri regionali Giovanni Gordini e Paolo Trande, questi ultimi hanno consegnato a Francesca Albanese due risoluzioni presentate in Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna: una riguarda la solidarietà e sostegno istituzionale alla relatrice speciale per i Territori palestinesi dell'ONU e una sulla situazione attuale nella Striscia di Gaza.
La criticaCritico sull'appoggio del Comune alla Albanese è il capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi.
'Oggi chi governa Modena ha scelto consapevolmente di abbandonare il proprio ruolo istituzionale per spostare il Comune su posizioni marcatamente ideologiche e divisive.