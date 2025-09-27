Sanità Modena, doveroso un dibattito serio su sostenibilità del SSN
Anche la politica tutta (di maggioranza e di minoranza) dovrebbe riprender questa abitudine formativa e di studio e non solo di pensiero in libertà
sulla riorganizzazione dell’emergenza-urgenza a Modena, finalmente, tutti gli attori istituzionali locali (sindaci e CTSS) e ministeriali (risposta del ministro Schillaci alle interrogazioni) hanno fornito la sola risposta, che ai tecnici era ben nota dal primo momento delle continue boutade politiche cavalcate ed urlate, ovvero di valutare i risultati e la validità eventuale o meno del nuovo sistema sulla base di numeri ed outcomes. A chiunque, dopo qualsivoglia collaborazione con la Conferenza Stato Regioni ed il MinSal, è subito tecnicamente noto come gli organi istituzionali della sanità nazionale rispondano alle interrogazioni attraverso le Regioni! Il ministro Schillaci, come anche testualmente dichiarato e riportato su QS, ha risposto all’ interrogazione leggendo i documenti, i dati e le motivazioni consegnategli dalla Regione.
Tutti gli stessi elementi che erano già stati ampiamente forniti e discussi dai giornali alla CTSS. Un’interrogazione ha sempre lo scopo di trasparenza e responsabilità, facendo formalizzare e chiarire univocamente una scelta a chi la fa, al massimo di monitoraggio da parte di organi superiori, ma nulla a che fare con il metterla in discussione o “ispezionarla” o esaminarla in termini di aderenze legislative o livelli minimi (che nella maggior parte dei casi non ci sono)!
Dottor Andrea Leti Acciaro - segretario Circolo Sanità Pd Modena
