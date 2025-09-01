Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giovanardi insiste: 'Volley in piazza Roma, baracconata di chioschi desolatamente vuoti'

'Con l'aggravante della facciata dell' Accademia Militare - Palazzo Ducale usata per una improbabile proiezione di luci'

Ho dimostrato che i tornei di beach volley si sono svolti nel mondo o sulle spiagge o nei parchi pubblici delle grandi città, mai in Piazze importanti dei Centri Storici. Anche a Modena qualche anno fa il torneo si svolse al Parco Novi Sad, con soddisfazione di tutti.

La foto scattate domenica sera alle 21 ritraggono il Centro di Modena pieno di gente (sopra) e la storica Piazza Roma (in alto), trasformata in una baracconata di chioschi, desolantemente vuota. Con l'aggravante della facciata dell' Accademia Militare - Palazzo Ducale usata per una improbabile proiezione di luci. Rinnovo pertanto al sindaco l' invito di tornare dal prossimo anno al Novi Sad, già adeguatamente attrezzato, evitando spese aggiuntive (a proposito quest'anno chi ha pagato il tutto?).
Carlo Giovanardi

