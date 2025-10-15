Modena, l'integrazione tra mobilità e urbanistica resta un'utopia
La grande sfida della città nuova per la riqualificazione delle periferie ancora non si vede
Ancora oggi Via Emilia Est che Ovest, Via Vignolese, Viale Buon Pastore, Viale Amendola, Via Morane, Via Giardini, Via Nonantolana, Via Morane, Ippolito Nievo e buona parte delle aree adiacenti sono trascurate: le arterie di accesso alla città sono ancora quelle del dopoguerra. Mancanze di alberature, marciapiedi micragnosi o assenti, assenza di panchine, illuminazione da area industriale (ovvero brutta) molte volte insufficiente. Buon Pastore e Viale Amendola, ad esempio, da un lato non hanno ancora marciapiedi né alberi, una panchina, insomma nessun elemento che li possa qualificare come “viali”; sono “stradoni” rimasti tali e quali da sempre. Gli ultimi interventi di riqualificazione urbana (ben fatti, ma si poteva fare di più) son quelli di Viale Medaglie d’Oro, Viale Ciro Menotti, alcune vie del quartiere dei Musicisti, un tratto di Via Ribera, Via Nobili. Certo si è fatto un intervento di recente sulla Canaletto ma con molto ritardo, limitato e di poca qualità e solo per via della risoluzione conflittuale Coop/Comune/Esselunga.
In compenso si sono spesi cifre più che ragguardevoli per il centro storico per poi permettere l’accesso ed il parcheggio a SUV da oltre 2000 kg, larghi ora anche oltre1,80 mt.
Lorenzo Carapellese, Urbanista
