Ciao Comunicazione, dai 158mila euro di affidamento diretto della Regione ai 20mila euro del Comune di Modena
L'affidamento è frutto di una determina, firmata da Giovanni Bertugli, dirigente del settore che fa capo all'assessore Andrea Bortolamasi
A far discutere nei corridoi di piazza Grande è però il rapporto professionale di Ciao Comunicazione con l'ex presidente della Regione Stefano Bonaccini il quale oggi, nel suo ruolo di europarlamentare, si avvale come fornitore della stessa Agenzia.
Ma non solo, una determinazione dirigenziale del 2 agosto 2024, vide la Regione Emilia Romagna, guidata allora proprio da Bonaccini, affidare direttamente a questa società l’incarico di ideazione, progettazione e produzione dei contenuti del Rendiconto di mandato 2020-2024. Un incarico affidato per una cifra davvero importante: 158.600 euro, Iva compresa (foto sopra cerchiata).
Da evidenziare che su questo incarico i consiglieri regionali di Fdi Pulitanò e Arletti tre settimane fa hanno presentato una interrogazione per sapere dalla giunta regionale 'se ritenga congruo e giustificato il compenso complessivo riconosciuto alla società Ciao Comunicazione srl per la realizzazione del Bilancio di Mandato 2020-2024, se vi sono stati rapporti di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo, diretti o indiretti, tra soci, collaboratori o consulenti della società Ciao Comunicazione srl e membri della Giunta Bonaccini e loro parenti, precedenti o successivi all’affidamento di cui all’interrogazione e se il progetto non potesse essere gestito interamente, e perciò anche nella realizzazione grafica e nell’impaginazione, internamente'.I consiglieri regionali di Fdi nella interrogazione sottolineano anche che il documento prodotto, denominato “Bilancio di Mandato 2020-2024”, 'consta di 113 pagine, equivalenti dunque a oltre 1.400 euro a facciata'. Non solo: 'l’azienda Ciao Comunicazione ha iniziato la propria attività in data 01/01/2021 e appena 3 anni più tardi, ad agosto 2024, la Regione ha motivato la scelta di affidamento diretto sottolineando le competenze e l’esperienza della società incaricata'. E ancora: 'in calce al Rendiconto di Mandato è indicato che il progetto è a cura del Gabinetto di Presidenza della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna e dell’Agenzia di informazione e comunicazione della Giunta regionale, i testi sono stati realizzati dall’Agenzia di informazione e comunicazione
Giuseppe Leonelli
