Bici a nolo a Modena: quelle gialle piacciono
Nel periodo gennaio-giugno 2025, sono stati 1.605 nuovi iscritti a “C’entro in bici” il servizio gratuito di nolo del Comune gestito dalla cooperativa Aliante. Sono 125 le riparazioni effettuate, 58 bici ritrovate
Nel periodo gennaio-giugno 2025, sono stati 1.605 nuovi iscritti a “C’entro in bici” il servizio gratuito di nolo, 125 riparazioni effettuate, 58 bici ritrovate ai margini delle strade e recuperate, 33 rottami rimossi, più di 350 interventi di pulizia in depositi e rastrelliere e oltre 2.500 controlliModena 18 settembre - È partita nei giorni scorsi, il 16 settembre e durerà fino al 22, la Settimana della Mobilità Sostenibile: un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di scegliere modalità di trasporto più rispettose dell’ambiente, della salute e della qualità della vita. Il tema di quest’anno è: 'Muoviti in modo sostenibile. Vivi meglio', con l’obiettivo di mettere in evidenza il legame diretto tra le nostre scelte quotidiane di mobilità e la qualità della nostra vita. E quando si parla di qualità della vita e di sostenibilità Aliante Cooperativa Sociale c’è e fa la sua parte… già da un po’. In che termini? Promuovendo la mobilità sostenibile attraverso la gestione e la manutenzione dei servizi per la mobilità sostenibile del Comune di Modena.
