Bici a nolo a Modena: quelle gialle piacciono

Nel periodo gennaio-giugno 2025, sono stati 1.605 nuovi iscritti a “C’entro in bici” il servizio gratuito di nolo del Comune gestito dalla cooperativa Aliante. Sono 125 le riparazioni effettuate, 58 bici ritrovate

L’impegno di Aliante nella gestione dei servizi comunali di noleggio e riparazione delle bici gialle ma anche di pulizia manutenzione e controllo di depositi e rastrelliere
Nel periodo gennaio-giugno 2025, sono stati 1.605 nuovi iscritti a “C’entro in bici” il servizio gratuito di nolo, 125 riparazioni effettuate, 58 bici ritrovate ai margini delle strade e recuperate, 33 rottami rimossi, più di 350 interventi di pulizia in depositi e rastrelliere e oltre 2.500 controlliModena 18 settembre - È partita nei giorni scorsi, il 16 settembre e durerà fino al 22, la Settimana della Mobilità Sostenibile: un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di scegliere modalità di trasporto più rispettose dell’ambiente, della salute e della qualità della vita. Il tema di quest’anno è: 'Muoviti in modo sostenibile. Vivi meglio', con l’obiettivo di mettere in evidenza il legame diretto tra le nostre scelte quotidiane di mobilità e la qualità della nostra vita. E quando si parla di qualità della vita e di sostenibilità Aliante Cooperativa Sociale c’è e fa la sua parte… già da un po’. In che termini? Promuovendo la mobilità sostenibile attraverso la gestione e la manutenzione dei servizi per la mobilità sostenibile del Comune di Modena.
In particolare, della cura delle “Bici Gialle”, come dei depositi protetti per biciclette e della gestione operativa attraverso il noleggio del servizio “C’entro in Bici” per gli spostamenti urbani.Un impegno che si traduce anche in numeri. Guardando al periodo gennaio-giugno 2025, il servizio completamente gratuito per gli utenti (occorre solo registrarsi) ha messo a disposizione 4104 biciclette, contando 4018 iscritti di cui 1605 nuovi utenti. Servizio che, dopo il calo fisiologico agostano, già a settembre risulta nuovamente in crescita con la ripresa delle attività scolastiche ed universitari, oltre all’arrivo di nuovi turisti in città. L’attività di Aliante però, riguarda anche il recupero e gli interventi di manutenzione e riparazione delle bici gialle affinché continuino ad essere perfettamente funzionanti. 125 quelli effettuati nel primo semestre in particolare nella riparazione di freni e ruote, sostituzione di selle, cavalletti, fanali e parafanghi e campanelli, oltre all’ingrassamento della catena. Rispetto all’attività di recupero poi, da gennaio a giugno sono state 58 le bici private, nelle vie, nelle piazze, nei fossi e ai margini delle strade, ritrovate, ancora funzionanti, mentre 33 i rottami irrecuperabili rimossi, e destinati ai centri di raccolta rifiuti.Accanto a queste attività si collocano quelle di pulizia, manutenzione, raccolta rifiuti e controlli tanto nei depositi delle bici gialle, quanto in quelli protetti per le bici normali e nelle rastrelliere.
Sempre nel primo semestre dell’anno si contano 84 interventi di verifica e di pulizia nei 7 depositi di: Porta Nord, Stazione FS (via Dell’Abate), Autostazione (via Fabriani), Policlinico, Stazione FS (p.zza Dante), Stazione Piccola 2 (p.zza Manzoni) e Novi Sad. A questi si affiancano i 276 interventi di pulizia delle rastrelliere nelle postazioni bici situati in 46 vie e piazze della città e gli oltre 2500 controlli.Ogni giorno Aliante nella promozione dell'inclusione sociale, dell'autonomia, del benessere delle persone e del lavoro. Tutti elementi che, insieme, contribuiscono a costruire una sostenibilità sia lavorativa che ambientale. Ed è proprio in questa prospettiva che, attraverso i nostri progetti e servizi, si sceglie consapevolmente anche di sostenere anche la mobilità sostenibile, considerandola un valore da perseguire con convinzione nell’ottica di promuovere uno stile di vita più sano e attivo. Un tema che coinvolge la cooperativa da molti anni e che è parte integrante dei propri valori. Aliante infatti crede che la cooperazione sociale di inserimento lavorativo possa integrarsi pienamente con i valori della settimana Europea della Mobilità Sostenibile, per i principi che muovono attività e servizi della cooperativa, per
l’importanza di sostenere e condividere principi oggi di significativa importanza: per l’ambiente, per l’intera comunità.
