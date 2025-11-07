Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sciopero addetti farmacie private: 350 in presidio davanti a Federfarma

Indetto dalle rappresentanze di settore di CGIL, Cisl e Uil per chiedere rispetto, tutele e il rinnovo del contratto nazionale. Per i lavoratori l'aumento di 180 euro in tre anni è inaccettabile

2 minuti di lettura
Erano oltre centocinquanta tra farmaciste e farmacisti a manifestare stamattina giovedì 6 novembre davanti alla sede di Federfarma di Modena per chiedere rispetto, tutele e il rinnovo del contratto nazionale che riconosca il valore sociale e professionale di chi opera nelle farmacie private e garantisce quotidianamente un servizio essenziale per la salute dei cittadini. L’acquisizione di nuove competenze e l’aumento di responsabilità vanno riconosciuti: Federfarma invece propone l’aumento di 180 euro in tre anni, cifra che non tiene conto della realtà né della professionalità.

Lo sciopero nazionale delle farmaciste e dei farmacisti ha visto a Modena e provincia un’ottima partecipazione, con adesioni che hanno superato le aspettative, intorno al 60%. Federfarma ha abbandonato più volte il tavolo di trattativa, ignorando le richieste dei lavoratori.
“Questo sciopero così partecipato è la risposta ad un atteggiamento inaccettabile: da Modena e in tutto il paese il messaggio è stato chiaro, decine di piazze hanno ribadito che sindacati e lavoratori vogliono che sia riconosciuto un equo salario, l’aggiornamento continuo e costante delle competenze e turni di lavoro che permettano il bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro” affermano Lisa Cataldo (Filcams Cgil), Alessandro Martignetti (Fisascat Cisl) e Lorenzo Tollari (Uiltucs Uil).

“Una giornata come quella di oggi rappresenta un tassello fondamentale per il movimento delle farmaciste e dei farmacisti – spiegano i sindacalisti Filcams, Fisascat Uiltucs – E’ stato un lavoro collettivo di grande valore. Adesso l'obiettivo deve essere il rinnovo del contratto. Lo stato di agitazione e gli scioperi continueranno se Federfarma non torna al tavolo e non prende sul serio le richieste delle farmaciste e dei farmacisti. La professionalità si riconosce, non si dà per scontata”.

 

Modena, via Vaciglio al buio da giorni: da Hera rimpallo di responsabilità

Modena, Negrini (Fdi) inaugura mensa col sindaco. Lega: 'Noi non condividiamo questo uso dei soldi Pnrr'

Maserati a Modena, il sindaco inaugura la nuova linea GranTurismo e GranCabrio

Una vecchia Topolino inaugura il nuovo ponte dell'Uccellino

Modena, i docenti del Corni: 'Basta descrivere la nostra come una scuola difficile'

Modena, Taysir Batniji con 'abitare il tempo' lontano dalla Palestina

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Il nuovo Ponte dell’Uccellino apre al traffico, ma il Secchia resta un rischio

Dipendenti farmacie private in sciopero il 6 novembre

Modena, domani apre il nuovo Ponte dell'Uccellino: intervento da 7 milioni

