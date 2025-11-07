Modena, via Vaciglio al buio, Hera Luce replica: 'Non abbiamo in gestione quell'impianto'

'In merito alla lettera pubblicata su via Vaciglio, Hera ha ricevuto alcune segnalazioni dai cittadini, ma precisa che non c'è stato alcun rimpallo di responsabilità'. Così la multiutility in una nota replica a quanto pubblicato ieri da La Pressa relativamente ai problemi di illuminazione pubblica che da giorni gravano sulla zona di via Vaciglio. A quanto pare l'impianto al momento è in capo al Comune di Modena che non ha ancora affidato la gestione. 'Hera Luce non ha in gestione l'impianto di illuminazione e quindi non può intervenire in alcun modo' - chiude la nota.
