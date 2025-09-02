Sicurezza a Carpi, caro sindaco Righi almeno si può copiare da Bellelli

Caro sindaco Riccardo Righi, cerca soluzioni per la sicurezza? Nessuno ha la bacchetta magica. Ma delle volte basterebbe copiare. Copiare dal passato.

Il suo predecessore Alberto Bellelli almeno ci ha provato. Ha infatti costruito, negli anni nei quali lei non c'era ancora e stava studiando da Architetto, un rapporto con le Forze dell'ordine che andava oltre le semplici cordialità istituzionali. In particolare con l'allora comandante dei carabinieri, il capitano Alessandro Iacovelli. Anche ai tempi si parlava di 'tavoli per la sicurezza', ci mancherebbe. Meno di 'governo che taglia le risorse' perché al governo c'era il PD. Ma oltre ai formalismi si parlava anche di politica e di sicurezza. Davvero. L'assessore alla sicurezza non era Paola Poletti, non era uno del PD guidato da Daniela Depietri, e non era alla ricerca di polemiche politiche: era quel Cesare Galantini che poi è stato allontanato per fare spazio, oltre che a lei, a Andrea Artioli in quota AVS nel Bellelli due - pensi lei che guadagno. Comunque ai tempi oltre ai tavoli si faceva anche qualcosa. Il capitano Iacovelli non si faceva certo pregare. Erano i tempi degli elicotteri, delle retate, anche dei Carabinieri in Comune. Ma lei non c'era e non può ricordarselo.

Venendo alle cose attuali: è sotto gli occhi di tutti che la situazione richiede interventi seri, motivati e soprattutto drastici. Ok, oggi dal punto di vista comunicativo l'abbiamo sfangata grazie agli attacchi razzisti a Miss Gran Prix. Ma da domani cosa intende fare, sindaco Righi? Proviamo a fare qualcosa che non sia dire che sono tutte balle di FdI?

Roberto Benatti

