Caro sindaco Riccardo Righi, cerca soluzioni per la sicurezza? Nessuno ha la bacchetta magica. Ma delle volte basterebbe copiare. Copiare dal passato.
Il suo predecessore Alberto Bellelli almeno ci ha provato. Ha infatti costruito, negli anni nei quali lei non c'era ancora e stava studiando da Architetto, un rapporto con le Forze dell'ordine che andava oltre le semplici cordialità istituzionali. In particolare con l'allora comandante dei carabinieri, il capitano Alessandro Iacovelli. Anche ai tempi si parlava di 'tavoli per la sicurezza', ci mancherebbe. Meno di 'governo che taglia le risorse' perché al governo c'era il PD. Ma oltre ai formalismi si parlava anche di politica e di sicurezza. Davvero. L'assessore alla sicurezza non era Paola Poletti, non era uno del PD guidato da Daniela Depietri, e non era alla ricerca di polemiche politiche: era quel Cesare Galantini che poi è stato allontanato per fare spazio, oltre che a lei, a Andrea Artioli in quota AVS nel Bellelli due - pensi lei che guadagno. Comunque ai tempi oltre ai tavoli si faceva anche qualcosa. Il capitano Iacovelli non si faceva certo pregare. Erano i tempi degli elicotteri, delle retate, anche dei Carabinieri in Comune. Ma lei non c'era e non può ricordarselo.
Venendo alle cose attuali: è sotto gli occhi di tutti che la situazione richiede interventi seri, motivati e soprattutto drastici. Ok, oggi dal punto di vista comunicativo l'abbiamo sfangata grazie agli attacchi razzisti a Miss Gran Prix. Ma da domani cosa intende fare, sindaco Righi? Proviamo a fare qualcosa che non sia dire che sono tutte balle di FdI?
Roberto Benatti
Sicurezza a Carpi, caro sindaco Righi almeno si può copiare da Bellelli
Bellelli ha costruito, negli anni nei quali lei stava studiando da Architetto, un rapporto con le Forze dell'ordine che andava oltre le semplici cordialità
Caro sindaco Riccardo Righi, cerca soluzioni per la sicurezza? Nessuno ha la bacchetta magica. Ma delle volte basterebbe copiare. Copiare dal passato.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Sicurezza a Carpi, Arletti (Fdi): 'Righi manca di rispetto alla città: le nostre denunce non sono film'
Modena, raccolta rifiuti: il cittadino non può verificare le aperture fatte
Modena, parcheggio Policlinico: un problema vero. E’ un tema di civiltà
Anziani e patente, ripensare le regole
Trasporto pubblico: nessuna garanzia da Seta e Amo sui servizi futuriArticoli Recenti
Giovanardi insiste: 'Volley in piazza Roma, baracconata di chioschi desolatamente vuoti'
Emergenza medica, le scelte siano effettuate dalla Ctss su basi scientifiche
Taser, ecco perché è giusto promuoverne l’utilizzo per le forze di polizia
Vittima del taser? Si dimentica il sostegno alle forze di polizia