Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Revoca cittadinanza al Duce, a Carpi Fi bacchetta Fdi: 'Memoria anticorpo affinché simili orrori non si ripetano'

Revoca cittadinanza al Duce, a Carpi Fi bacchetta Fdi: 'Memoria anticorpo affinché simili orrori non si ripetano'

Michele De Rosa: 'L’auspicio era che questa mozione trovasse l’unanimità dei consensi. Sarebbe stato un segnale fondamentale per i giovani'

2 minuti di lettura

La cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini è palesemente incompatibile con la nostra Carta Costituzionale, fondata sui valori di uguaglianza, solidarietà e libertà. La dignità sociale di ogni cittadino, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione o opinione politica, è il pilastro della nostra Repubblica e non può convivere con i simboli di un regime che quei diritti ha calpestato.

L’auspicio era che questa mozione trovasse l’unanimità dei consensi. Sarebbe stato un segnale fondamentale per i giovani che, come noi, si impegnano in politica: è giunto il momento di superare ogni contrapposizione e strumentalizzazione ideologica legata a un passato che è storia e non va dimenticato, ma che deve essere definitivamente superato per permettere un confronto politico rivolto esclusivamente al futuro.

Mantenere Benito Mussolini nei registri dei cittadini onorari rappresenterebbe un insulto alla memoria di tutte le vittime del regime: non solo gli ebrei colpiti dalle infami leggi razziali, ma anche tutti coloro che subirono persecuzioni, carcerazioni, deportazioni e uccisioni per essersi opposti alla dittatura. È un atto di rispetto dovuto non solo a chi non c’è più, ma anche ai sopravvissuti, ai loro figli e ai nipoti che vivono tra noi.

La città di Carpi, forse più di ogni altro comune in

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Italia, custodisce luoghi che testimoniano quotidianamente le atrocità di cui Mussolini e il suo regime furono complici, primo fra tutti il Campo di Fossoli.

Esprimiamo stupore per il clamore generato dalla nostra mozione: il giudizio negativo sul fascismo non è patrimonio esclusivo di una singola parte politica. Forza Italia è orgogliosamente erede di quelle forze democratiche e liberali che hanno combattuto il fascismo. La Resistenza fu un movimento corale che vide protagonisti socialisti, comunisti, anarchici, repubblicani, azionisti, liberali e cattolici, i quali, insieme agli Alleati, liberarono l’Italia dall’oppressione.

A chi sostiene che quanto accaduto 102 anni fa non interessi più a nessuno, rispondiamo che la memoria è l’unico anticorpo affinché simili orrori non si ripetano, specialmente in un contesto internazionale oggi così instabile. Revocare una cittadinanza non significa 'cancellare la storia' — che continuerà a essere studiata correttamente nei libri — ma compiere una scelta di campo etica e politica. Il consenso ottenuto dal fascismo non fu libera adesione, ma il risultato sistematico dell'eliminazione degli oppositori e della violenza contro il dissenso.

Infine, una riflessione di coerenza: questo Consiglio ha conferito all’unanimità la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Riteniamo profondamente contraddittorio, oltre che grave, che tale riconoscimento debba convivere con quello ancora attribuito a chi di quelle sofferenze fu l'artefice.

Anche se la politica ha altre urgenze amministrative — che Forza Italia continua a presidiare con proposte su sicurezza, viabilità, tutela del centro storico come ha finora fatto — la difesa dei valori fondanti della nostra comunità ha una priorità morale e civile che non può essere ignorata.


Michele De Rosa - capogruppo Forza Italia Carpi

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il sindaco: 'Carpi, Mussolini non è più cittadino onorario: restituiamo coerenza, dignità e credibilità'

Il sindaco: 'Carpi, Mussolini non è più cittadino onorario: restituiamo coerenza, dignità e credibilità'

Carpi ha revocato ufficialmente la cittadinanza al Duce, asse Pd-Forza Italia: Fdi e Lega non votano

Carpi ha revocato ufficialmente la cittadinanza al Duce, asse Pd-Forza Italia: Fdi e Lega non votano

San Cesario, Vignali (Fi): 'Casse di espansione vanno completate entro giugno'

San Cesario, Vignali (Fi): 'Casse di espansione vanno completate entro giugno'

Carpi, oggi si (ri)vota la revoca della cittadinanza al Duce. E grazie a Forza Italia l'odg passerà

Carpi, oggi si (ri)vota la revoca della cittadinanza al Duce. E grazie a Forza Italia l'odg passerà

Carpi vincente a Pontedera: salvezza a un passo

Carpi vincente a Pontedera: salvezza a un passo

Carpi: ripetuta violazione degli arresti domiciliari, 35enne in carcere

Carpi: ripetuta violazione degli arresti domiciliari, 35enne in carcere

Articoli più Letti Per la Meloni il caso Piantedosi è ben peggio dello scandalo Sangiuliano

Per la Meloni il caso Piantedosi è ben peggio dello scandalo Sangiuliano

Caro direttore, ecco perchè la riforma della giustizia non è un salto nel buio

Caro direttore, ecco perchè la riforma della giustizia non è un salto nel buio

Accise, il taglio era nel programma elettorale: tutte le promesse non mantenute dalla Meloni

Accise, il taglio era nel programma elettorale: tutte le promesse non mantenute dalla Meloni

Sgombero nomadi Tav, il Pd: 'Passaggio importante per ripristino condizioni di sicurezza e decoro'

Sgombero nomadi Tav, il Pd: 'Passaggio importante per ripristino condizioni di sicurezza e decoro'

Articoli Recenti L'arcivescovo di Modena Erio Castellucci: 'La Pasqua come un drone'

L'arcivescovo di Modena Erio Castellucci: 'La Pasqua come un drone'

Modena, dal centrodestra solo corsa alle ambizioni personali e il Sistema Pd resta intatto

Modena, dal centrodestra solo corsa alle ambizioni personali e il Sistema Pd resta intatto

Debacle referendaria, il Governo non ha colto fino in fondo la portata delle proprie responsabilità politiche

Debacle referendaria, il Governo non ha colto fino in fondo la portata delle proprie responsabilità politiche

Referendum, ha vinto l’Associazione nazionale magistrati

Referendum, ha vinto l’Associazione nazionale magistrati