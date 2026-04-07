Come previsto e come annunciato oggi pomeriggio da La Pressa, il Comune di Carpi ha ufficialmente revocato la cittadinanza a Benito Mussolini. La delibera, presentata dal sindaco Righi dopo la mozione presentata lo scorso anno dal forzista Michele De Rosa, è stata approvata questa sera dopo un lungo dibattito con 17 voti favorevoli, pari ai due terzi del Consiglio. A favore l'intera maggioranza più il consigliere De Rosa, astenuta Monica Medici di Carpi Civica, mentre non hanno partecipato al voto in consiglieri di Lega e Fratelli d'Italia. Ennesima occasione persa dunque per il partito della Meloni a Carpi per archiviare un passato col quale evidentemente ancora non si riesce a fare in modo profondo i conti.
Carpi ha revocato ufficialmente la cittadinanza al Duce, asse Pd-Forza Italia: Fdi e Lega non votano
Ennesima occasione persa per il partito della Meloni a Carpi per archiviare un passato col quale ancora non si riesce a fare in modo profondo i conti
Come previsto e come annunciato oggi pomeriggio da La Pressa, il Comune di Carpi ha ufficialmente revocato la cittadinanza a Benito Mussolini. La delibera, presentata dal sindaco Righi dopo la mozione presentata lo scorso anno dal forzista Michele De Rosa, è stata approvata questa sera dopo un lungo dibattito con 17 voti favorevoli, pari ai due terzi del Consiglio. A favore l'intera maggioranza più il consigliere De Rosa, astenuta Monica Medici di Carpi Civica, mentre non hanno partecipato al voto in consiglieri di Lega e Fratelli d'Italia. Ennesima occasione persa dunque per il partito della Meloni a Carpi per archiviare un passato col quale evidentemente ancora non si riesce a fare in modo profondo i conti.
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