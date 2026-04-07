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Carpi, oggi si (ri)vota la revoca della cittadinanza al Duce. E grazie a Forza Italia l'odg passerà

Carpi, oggi si (ri)vota la revoca della cittadinanza al Duce. E grazie a Forza Italia l'odg passerà

Se i meloniani stasera dovessero confermare il non voto dimostrerebbero ancora una volta la loro incapacità di prendere le distanze dagli orrori del Ventennio

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'Revoca della Cittadinanza onoraria a Benito Mussolini'. E' questo il secondo punto all'ordine del giorno nella seduta del Consiglio comunale di oggi a Carpi. Un documento presentato formalmente dal sindaco Riccardo Righi, ma che richiama la famosa mozione del consigliere di Forza Italia, Michele De Rosa (qui), con la quale un anno fa venne sanato il clamoroso voto non positivo del 2022.

Quello di oggi dovrebbe essere un passaggio scontanto. Se tutti i 16 consiglieri di maggioranza saranno presenti, basterà infatti solo il voto di De Rosa dalle fila dell'opposizione per raggiungere la maggioranza dei due terzi e approvare la revoca definitiva.

Ricordiamo che a luglio 2025 votarono a favore Pd, Carpi a colori, Avs e Forza Italia, mentre Fdi non partecipò al voto, così come Carpi Civica e Lega Carpi.

Se i meloniani stasera dovessero confermare il non voto dimostrerebbero ancora una volta la loro incapacità di prendere finalmente le distanze dagli orrori del Ventennio.

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